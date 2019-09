NUKU teater toob Shakespeare'i näidendi lavale täiskasvanute nukulavastusena

Merja Pöyhönen (sündinud 1980) on lavastanud nii täiskasvanuile kui lastele, kombineerides nukuteatrit teiste väljendusvahenditega. Tema tuntuim loometöö on lavastuste triloogia William Shakespeare'i näidendite põhjal ("Torm", 2013; "Romeo ja Julia", 2015 ja "Printsess Hamlet", 2017), millest kaks esimest on Soome mastaapseimad professionaalsed nukulavastused läbi aegade.

"Tõrksa taltsutuse" jaoks on Georg Meri tõlget kohandanud ja uue tekstiseade loonud Rein Raud, kelle sõnul on see näidend originaalis publikut lihtsate vahenditega naerutav lugu sellest, kuidas naine peab teadma oma kohta. Raua seades on lugu eelkõige kahest noorest inimesest, kes seisavad silmitsi võltsi ja petliku maailmaga, kus nad mõlemad on muutunud omamoodi marginaalseteks kujudeks. Kohtumine teineteisega toob aga nende ellu pöörde.

"Tõenäoliselt on "Tõrksa taltsutus" töötlus mõnest varasemast loost, mille Shakespeare kriitiliselt ümber tegi. Nii polegi ju tegelikult mingit probleemi, kui uued tõlgendajad suhtuvad ka tema töösse samamoodi," tõdes Rein Raud. "Klassikud olid ju omas ajas ja kohas inimesed just nagu meie oleme täna siin ja kui me ei suuda neist enesteni silda ehitada, siis oleme tegelikult loobunud neid mõistmast."

Poyhöneni sõnul armastab ta enim Shakespeare'i näitemänge nende tegelaste pärast: Shakespeare'i kangelased – aadlikud ja triksterid, nõiad ja kuningad – on veidrad, ülepaisutatud, põikpäiksed, väheke lihtsameelsed ja mõnikord ebaloogilised, just nagu nukud ja nukuteater.

"Õnneks on "Tõrksa taltsutus" ühiskondlike teemade kõrval tulvil armastust. Võib-olla ei seisnegi tõrksa taltsutamine tema allutamises ühiskonna nõudmistele, vaid kahe inimese pingutustes julgeda teineteist armastada," rääkis Pöyhönen. "Meie loo kangelased võivad olla naljakad puupäised nukud, kuid kui nemad suudavad õppida, siis on lootust ka meie jaoks."

Pöyhöneni on tunnustanud Soome UNIMA nukuteatriauhinnaga, Soome Kriitikute Ühendus silmapaistvaima kunstilise läbimurde eest ning Soome Rahvusnõukogu preemiaga aastal 2017 põhjapaneva panuse eest Soome nüüdisaegsesse nukuteatrikunsti. "Tõrksa taltsutus" on Merja Pöyhöneni teine lavastus väljaspool kodumaad.

NUKU teatri ajaloos on Shakespeare'i näidendeid varem nukkudega lavastatud kaks korda. Mõlemad lavastused tõi 1980ndatel lavale tollane peanäitejuht Rein Agur – "Romeo ja Julia" 1984. aastal ning "Suveöö unenägu" 1985. aastal (korduslavastus 1994). Nagu Pöyhönen, peab ka Rein Agur William Shakespeare'i teatraalset teatrit ja poeesiat tänapäeva nukuteatrile lähedaseks ja on pärast oma Shakespeare'i-lavastusi öelnud: "Mulle tundub, et "Torm" on loodud nukuteatri tarvis, samuti nagu osa tema komöödiaist. Neis on nii palju poeesiat ja draamat, et selle läbi võib kasvada-areneda nii teatrikollektiiv kui publik."

"Tõrksa taltsutus" esietendub 29. septembril 2019 kell 19 NUKU teatri väikses saalis. Autor on William Shakespeare, tõlkijad Georg Meri ja Rein Raud, seadja Rein Raud, lavastaja Merja Pöyhönen (Soome), kunstnik Rosita Raud, valguskunstnik Margus Vaigur, helilooja ja -kujundaja Vootele Ruusmaa. Mängivad Liivika Hanstin, Laura Kukk, Kaisa Selde, Mait Joorits, Jevgeni Moissejenko, Mart Müürisepp ja Taavi Tõnisson.