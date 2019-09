Näitleja "Tõrksa taltsutuse" nukulavastusest: väga huvitav väljund Shakespeare'i käsitlemiseks

Kui esialgu oli nukkudega "Tõrksa taltsutust" keeruline ette kujutada, siis lavastaja sõnul on Shakespeare'is just parasjagu komöödiat ja jaburust, mistõttu annab teda hästi lavastada ka nukkude abil. Samuti on tal suur rõõm Eestis töötada, kuna Soomes pole nukuteatritel nii häid tingimusi, vahendas "Aktuaalne Kaamera".

"Lavastuse keskkond on vana tsirkus, kus nukunäitlejad ei ole varjatud. Neil on oma taustalugu ning lavastuse jooksul toimub omalaadne topeltmäng. Ma tean, et see pole lastele, pigem sobib lavastus noortele ja täiskasvanutele," ütles Pöyhönen.

Näitleja Laura Kuke jaoks on "Tõrksa taltsutus" esimene kokkupuude nukuteatriga ning ta õppis kõike protsessi käigus. Ta rõhutas, et kuigi duubelroll, mida laval mängima tuleb, on keeruline, siis näitlejatöö peabki väljakutseid täis olema. "Merja on hästi praktiline lavastaja, me alustasime protsessi nii, et õppisime kõigepealt neid nukke liigutama ja milleks nad on võimelised, sellist tüüpi nukke liigutatakse kolme inimesega, aga paljudes kohtades teeme me seda üksi või kahekesi. Ma arvan, et see on väga huvitav väljund, kuidas Shakespeare'i käsitleda," lausus ta.

Mart Müürisepp sõnas, et nad pole NUKU teatris mõnda aega sedalaadi nukulavastust mänginud, mistõttu oli prooviprotsess põnev ja lõbus. "Meie lavastuses on vähemalt kaks tasandit, üks on nukkude tasand. Meie teine tasand on see, et me animeerime neid nukke klounidena," selgitas näitleja.

Pöyhöneni lavastuse jaoks lõi "Tõrksa taltsutusest" uue tekstiseade Rein Raud, lavastuse kunstnik on Rosta Raud, helilooja Vootele Ruusmaa ning valguskunstnik Margus Vaigur.