Polina Stružkova lavastusest "Päike, kuu ja tähed": Eesti muinasjutud on naljakad ja teravmeelsed

Venemaalt pärit lavastaja Polina Stružkova ütles "Aktuaalsele kaamerale", et Eesti muinasjutud võluvad teda oma hea huumoriga. "Nad on hästi naljakad ja teravmeelsed ning erinevad paljudest muinasjuttudest, mis on kas väga vaimukad või väga õudsed, aga Eeesti omad on kõik kuidagi hästi mõnusa huumoriga tehtud" tõdes ta.

Muistend jutustab loo iidsest ajast, kui taevas oli veel nii madalal, et uudishimulikud inimesed kippusid sealt tükke rebima, et läbi aukude taevarahva toimetusi piiluda või oma katkisi riideid lappida. "Siin teatris on väga hea õhustik, mulle väga meeldib, et näitlejad ei karda proovida, isegi rumalaid asju mitte," sõnas lavastaja ja lisas, et teatris on palju usaldust ja näitlejad on väga avatud. "Ehkki meil on keelebarjäär, siis sisuliselt saame me üksteisest aru."

"Päike, kuu ja tähed" lavastaja on Polina Stružkova, dramatiseerija Polina Borodina, kunstnik Aleksandra Daševskaja. Mängivad Laura Kukk ja Anti Kobin.