NUKU teater esitleb uut näitekirjandust

Alates 2018. aasta septembrist on NUKU teatris tegutsenud dramaturgialaboratoorium, mille eesmärk on lähendada noori prosaiste ja luuletajaid teatrile ning tuua seeläbi eesti näitekirjandusse värskeid teemasid ja nüüdisaegset kirjanduslikku keelt.

Aasta jooksul on viis noort kirjanikku töötanud oma esimeste näidendite kallal, laboratooriumis on tekste analüüsitud isekeskis ja koos näitlejatega. Oma nägemust teatri ja kirjanduse kokkupuutepunktidest on käinud tutvustamas Jim Ashilevi, Eero Epner, Siret Campbell, Aare Pilv ja Paul-Eerik Rummo.

Laboratooriumi esimese hooaja tulemusena on valmis kuulajatega esimesel lugemisel kohtuma Silvia Urgase näidend "Elektrilised sõbrad" ja Oliver Bergi näidend "Talveöö".

Silvia Urgase sõnul on ta kirjutanud kogu oma teadliku elu. Ta on lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna, avaldanud luuletusi, novelle, arvamuslugusid ning muusika- ja kirjandusarvustusi. Urgase esimene luulekogu "Siht/koht" (2015) võitis Betti Alveri debüüdipreemia. Oma esiknäidendit "Elektrilised sõbrad" kirjeldab autor "iseteeninduskassa jabura õudusunenäona ehk düstoopiana maailmast, kus subjektsus võtab üha veidramaid vorme".

Oliver Berg lõpetas 2015. aastal Tartu Ülikooli eesti kirjanduse erialal ja otsib enda sõnul jätkuvalt viise põhjalikumaks suhestumiseks kirjasõnaga. Seniste otsingute käigus on ilmunud mõni arvustus, romaan "Venna arm" (2017) ning luulekogu "Hallid toonid" (2018). Berg töötab Tallinna Linnateatri projektijuhina. Tema näidend "Talveöö" on "ühiskonnakriitiliste allüüridega intiimne suhtedraama, mis hargneb nullindate finantskriisi aegu ühes heitlike ambitsioonidega noorte inimeste seltskonnas".

Näidendeid loevad NUKU teatri näitlejad Lee Trei, Karl Sakrits, Taavi Tõnisson ning Oliver Berg (Tallinna Linnateater), Teele Pärn (Eesti Draamateater), Kristiin Räägel (Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia lavakunstikool) ja Ursel Tilk (Paide Teater). Lugemist suunab NUKU teatri dramaturg Priit Põldma.