Anti Kobin: "Röövel Hotzenplotz" räägib eksistentsiaalsetest teemadest

NUKU teatri uuslavastus "Röövel Hotzenplotz" on pöörane röövlimürgel praevorstide ja paukseentega. Loo autor on Saksa lastekirjanik Ottfried Preussler, kelle sulest on muuhulgas pärit ka sellised lood nagu "Väike nõid" ja "Krabat".

Lavastuses võib leida viiteid nii Saksa teatritraditsioone kandvale kasperli-teatrile kui commedia dell'arte traditsioonidele, vahendas "Aktuaalne kaamera". Lavastaja Mirko Rajas kinnitas, et kui ta raamatut "Röövel Hotzenplotz" esimest korda luges, siis hakkas tal koheselt fantaasia tööle. "Mulle tundus, et teda on hea lavale tuua, sest hästi lihtsate vahenditega on võimalik tekitada mänguline ja fantaasiat täis ruum."

Nimiosatäitja Anti Kobin kinnitas, et kuigi esialgu tundus lavastuse lugu naiivne ja lihtne, siis tegelikult räägib see väga eksistentsiaalsetest teemadest. "Lavastaja Mirko Rajas oskab kõigile asjadele kümme tahku taha panna ning seda kõige paremas mõttes."

"Selle lavastuse puhul on hästi huvitav, et mängitakse koos, me oleme lavastusega sellises faasis, kus ootaks publikut saali, et hakata koos minema," sõnas Rajas ja kinnitas, et see on selline ühine mäng. "Ma arvan et see on võimas kui see tööle hakkab."

"Röövel Hotzenplotzi" kunstnik on Kalju-Karl Kivi, rütmikonsultant Reigo Ahven, laulusõnade autor Helena Läks, valguskunstnik Emil Kallas ja liikumisjuht Hanna Junti. Mängivad Anti Kobin, Mihkel Tikerpalu, Doris Tislar, Getter Meresmaa, Karl Sakrits ning Risto Vaidla.