NUKU hooaja avab maskide ja pillidega röövlilugu

"Hotzenplotzi loo juures võlus mind alguses loo vohav mängulisus, siirus ning peadpööritav fantaasia," ütles lavastaja Mirko Rajas. "Sealt edasi tuli arusaam, et "Röövel Hotzenplotz" oleks vaja just praegu lavale tuua, anda lastele tõuge oma mänge rohkem fantaasiaga täita. Püüame taas meelde tuletada, et puupulk võib olla mõõk ning katkine jalgpall maagiline kristallkuul."

Saksa traditsioonilisest kasperliteatrist ning itaalia commedia dell'arte'st mõjutatud lavaloos ei pruugi maskide ja rollide taga olla see, kelleks teda peetakse. Ka kõige hirmuäratavamad maskid võivad varjata mänguhimulist meelt, lisas Rajas.

"Röövel Hotzenplotz" teatris NUKU. Autor/allikas: Kadri Liis Rääk

Hotzenplotzi lugude autor on saksa lastekirjanik Otfried Preussler (1923–2013), kes on öelnud, et ta ei ürita midagi muud, kui lugejatele rõõmu pakkuda, õpetada neile naermise kunsti, anda nende fantaasiale toitu, tugevdada nende elujulgust – ja seda kõike lootuses neile anda neile tulevikuteele sel kombel natukene kaasa täiendavaid varusid ja reserve.

Lavastuse muusikalise kujunduse loovad näitlejad laval cajón'ide ja muude pillidega. Pillimängu on õpitud löökpillivirtuoosi Reigo Ahvena käe all. Lavastuse kunstnikutöö on teinud Kalju Karl Kivi. Mängivad Anti Kobin (nimiosas), Mihkel Tikerpalu, Doris Tislar, Getter Meresmaa, Karl Sakrits ja Risto Vaidla. Tõlkinud Vladimir Beekman, dramatiseerinud Priit Põldma, laulusõnade autor Helena Läks, valguskunstnik Emil Kallas, liikumisjuht Hanna Junti.

Teatri kunstilise juhi ja lavastaja Mirko Rajase sõnul annab uue hooaja uuslavastustes tooni keerukate probleemide puudutamine mängulises ja humoorikas võtmes ning proovile pannakse ka mängu piirid.