Tallinna linnateater kogus sel hooajal ligi 77 000 teatrikülastust

Hooaja jooksul jõudis linnateatri repertuaari kuus uuslavastust. Hooaja avas Mehis Pihla esimene lavastus Linnateatris, Annie Bakeri näidend "John". Voldemar Panso sünnipäeval tegid oma lavadebüüdi Linnateatris EMTA lavakunstikooli 29. lennu tudengid, lavale jõudis Antoine de Saint-Exupéry elul ja loomingul põhinev bakalaureuselavastus "Väike prints", mille lavastas Elmo Nüganen. Lisaks liitus aasta alguses teatri trupiga Egon Nuter, kelle debüüdiks Linnateatri näitlejana sai Elmo Nüganeni lavastus "Kant".

Uusi lavastusi lisandus mängukavva ka juba publikule tuttavatelt tegijatelt. Oktoobris esietendus Taevalaval Florian Zelleri näidend "Mineku eel", mille lavastas Hendrik Toompere. Jaanuaris jõudis lavale Peeter Tammearu lavastatud "Südameharjutus", autoriks Daniel Glattauer. Diana Leesalu käe all jõudis vaatajate ette Per Olov Enquisti näidend "Vihmausside elust".

Detsembris toimus kümnendat korda ka Tallinna Linnateatri festival Talveöö Unenägu päralt, mis püstitas kõigi aegade publikurekord. Kokku kogus juubelifestivali 6166 külastust.

Linnateatri Laial tänaval asuva hoonetekompleksi ehitustööde algustähtaeg on tänaseks nihkunud 2019. aastalt 2020. aastale. Praeguse seisuga veedab Linnateater järgmise teatrihooaja täies mahus Laial tänaval. Ehitusperioodi ajal asendusmängupaigana kasutatava Salme kultuurikeskuse ettevalmistused on aga juba alanud, ühtlasi on graafikus ka Suur-Sõjamäe teel asuva uue tootmishoone ehitustööd. Laia tänava hoonetekompleksi projekteerimistööd on samuti täies hoos.

Tallinna linnateatri uus, 55. hooaeg algab 13. augustil, mil publiku ette jõuavad lavastuste "Vürst Gabriel ehk Pirita kloostri viimased päevad" ja "Miljoni vaade" viimased etendused.