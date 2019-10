Ivo Uukkivi: lavastus "Võrk" peegeldab, milline on meie maailm

Lugu räägib Howard Beale'st, kes on aastaid teles uudiseid lugenud, kuid ühel päeval lastakse ta madala reitingu tõttu lahti. Seejärel otsustab Howard otse-eetris välja öelda kõik, mida ta tegelikult asjadest arvab ja nii saab temast televisiooni suurim hitt.

Näitleja Ivo Uukkivi jaoks peegeldab "Võrk" seda, milline on meie maailm. "Me ajame inimestele vastutustundetult paska näkku, kas siis vaatajanumbrite, klikkide või kiire kasumi nimel," sõnas ta ja lisas, et kummalisel kombel hakatakse sellest tihti süüdistama teisi, samuti noorust. "Sellest ei saa keegi aru, mille pealt see noorus kasvanud on."

Lavastaja Hendrik Toompere juuniori sõnul on see aegadeülene lugu, mis on omal ajal kirjutatud küll utoopiana, kuid täna me elame seda reaalsust. "Üks põhiline teema, mis siit loost läbi jookseb, on äärmustesse kaldumine või üle piiri minek," selgitas ta ja rõhutas, et selliseid äärmustesse kaldumise ilminguid näeb meie ümber täna küll. "Ma ei saa pead anda, aga mulle tundub, et veidi rohkem kui varem, aga eks need asjad käivad lainetena."