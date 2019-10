Marian Heinat: olen Vanemuise lavaga nii harjunud, et pidasin seda Draamateatrist väiksemaks

"Küsimus ei ole suures pealinna lavas. Nagu me üks päev naljatasime, minult küsiti, kui palju on Vanemuise suur lava Draamateatrist suurem, mina ütlesin, et ma arvan, et ta on umbes sama, aga tuleb välja, et on kuus meetrit laiem. Ma olen temaga nii harjunud, et ta tundub mulle sama suur kui mitte väiksem," ütles Heinat, et tegelikult seisneb muutus ikkagi kollektiivis, mitte lavas, vahendas ETV saade "OP".

Heinat ütles, et teatri vahetamine on igal juhul muutus. "Kas inimene vahetab kooli või töökohta, küsimused on ikka samad - uus kollektiiv, inimesed, kellega harjuda ja üritada leida oma kohta seal," selgitas Heinat. Lavastaja Hendrik Toompere jr sõnul on Eesti teatriringkond tegelikult niivõrd põimunud ning inimesed on üksteisele tuttavad.

Heinat tunnistas, et Draamateater teda üle ei ostnud, vaid pidi teatrit vahetama muudel põhjustel. "Ta oli eraelulistel põhjustel. Pidin vahetama linna ja asjaolud jooksud niimoodi ilusasti kokku," selgitas naine, kes nüüd lööb kaasa draamateatri värskes lavastuses "Võrk".

Lee Halli värske näidend "Võrk" põhineb Paddy Chayefsky samanimelisel filmil 1976. aastast. "Võrk" esietendus Londonis 2017. aastal. Inglise rahvusteatri lavalt kolis lavastus 2019. aasta kevadel Broadwayle. Draamateatris on varasemalt lavastatud Lee Halli näidendid "Kaevuritest kunstnikud" (2010) ja "Armunud Shakespeare" (2016).

"Võrgu" lavastab Hendrik Toompere jr, peaosas Hendrik Toompere, kelle rolliks on Howard Beale. Beale on aastaid teles uudiseid lugenud, kuid ühel päeval lastakse ta madala reitingu tõttu lahti. Nüüd otsustab ta otse-eetris kõik välja öelda, mida ta tegelikult asjadest arvab. Ootamatult saab vihasest vanamehest televisiooni suurim hitt ja kogu masinavärk asub sülle sadanud vaatajanumbritest [loe: rahast] viimast võtma. Nii luuakse "tänapäeva silmakirjalikkust paljastav prohvet".