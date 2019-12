Mari Lill: ma ei tea, kui boss sa pead olema, et teatris rollile "ei" öelda

Mari Lill sõnas, et ta ei kujuta ette, kui boss selleks olema peaks, et saaks teatris mõnele rollile "ei" öelda. "Ma arvan, et seda on olnud küll, et mulle pole tagasi vaadates roll väga meeldinud, aga ma ei saanud sellele ikkagi ei öelda," tõdes ta ja nentis, et selle peale oleks ta ehk oma tööst hoopis ilma jäänud.

Christopher Rajaveer on proovinud kätte ka paroodias ning ta kinnitas, et Marko Reikopit on näiteks väga hea järgi teha. "Sa ütled välja kohe oma hinnangu, neid aspekte on nii palju, kõik tuleb kohe siiralt välja," mainis ta ja rõhutas, et noorem ja vanemad põlvkond saab teatris väga hästi läbi. "Kui ma kolm aastat tagasi Eesti Draamateatrisse tulin, siis mind võeti kohe soojalt vastu."