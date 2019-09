Galerii. Linnateatri uus hooaeg toob viis esietendust ja kaks lavastajadebüüti

Linnateater kutsus külla tuntud eesti kirjutajad, kes esitasid oma "Pisuhänna" uuel hooajal lavale jõudvatest uuslavastustest. Vabal fantaasialennul põhineva ettekande tegid Keiu Virro, Jan Kaus, Pille-Riin Purje, Kaur Riismaa ja Danzumees. Seejärel said sõna kõik lavastajad, kes rääkisid oma plaanidest ning kõrvutasid kriitikutelt kuuldut oma mõtetega. Ühtlasi kuulutati välja vähiravifondi "Kingitud elu" korraldatud heategevusliku piletioksjoni tulemused – teatripublik annetas vähiravifondile "Kingitud elu" kokku 1192 eurot.

Uuel hooajal esietendub kokku viis lavastust. Linnateatris teevad debüüdi kaks lavastajat, lisaks on oodata kahte lavastust Elmo Nüganenilt ning ühte Diana Leesalult. Alanud 55. hooaja veedab Tallinna Linnateater remondiootuses, kuid siiski veel Laia tänava hoonetes.

Hooaeg algab Priit Piusi lavastajadebüüdiga. Oktoobrikuus jõuab lavale briti näitekirjaniku Dennis Kelly näidend "Gorge Mastromase rituaalne tapmine". Loo peategelane on ärimees, kes peab otsustama, kui kaugele ta on valmis edu nimel minema. Lavastuses mängivad Märt Pius, Liis Lass, Tõnn Lamp, Evelin Võigemast, Allan Noormets ja Mikk Jürjens. Esietendus toimub 19. oktoobril Taevalaval.

Detsembris esietendub linnateatris kaks uuslavastust. Neist esimesena jõuab Põrgulavale Elmo Nüganeni "Kommuun", autorid Taani päritolu Thomas Vinterberg ja Mogens Rukov. Lugu, mis põhineb osaliselt Thomas Vinterbergi lapse- ja nooruspõlvel, keskendub abielupaarile, kes otsustab proovida kollektiivset eluviisi ning kolib ühes teismelise tütre ja väikese seltskonnaga ühise katuse alla elama. Lavale astuvad Hele Kõrve, Indrek Ojari, Rain Simmul, Külli Teetamm, Marko Matvere (külalisena), Sandra Uusberg, Ursula Ratasepp, Andres Raag ja Aurora Aleksandra Künnapas (külalisena). "Kommuun" esietendub 7. detsembril Põrgulaval.

Nädal pärast seda ootab publikut järgmine debüüt – esimest korda lavastab Linnateatris Artjom Garejev Vene Teatrist. Lavale jõuab Éric-Emmanuel Schmitti "Enigma variatsioonid" – kahe mehe psühholoogiline kassi ja hiire mäng ümber armastuse ning valede. Mängivad Egon Nuter ja Andrus Vaarik. Esietendus toimub 14. detsembril Väikeses saalis.

Kevadel jõuab lavale veel kaks uuslavastust. Diana Leesalu lavastab Mark Hayhursti 1930. aastate Saksamaal toimunud kohtuprotsessil põhineva näidendi "Nad tulid keskööl", kus mängivad Priit Pius, Anu Lamp, Egon Nuter, Indrek Ojari, Argo Aadli, Tõnn Lamp ja Kalju Orro. Kevadel lavastab Elmo Nüganen oma hooaja teise tööna Lucy Kirkwoodi näidendi "Lapsed", mis esitab küsimusi põlvkondlikust vastutusest ökokatastroofi kontekstis. Lavastuses astuvad üles Piret Kalda, Anne Reemann või Epp Eespäev ja Peeter Tammearu (Endla Teater) või Hendrik Toompere (Eesti Draamateater).

Läbi hooaja toimub jätkuvalt ka kõrvalprogrammi üritusi. Traditsiooniliselt kuulub iga uuslavastuse juurde kohtumisõhtu tegijatega. Ühtlasi leiab 13. novembril aset sügisene teatrikontsert: Hobuveskis esineb Mingo Rajandi Kvintett. Täpsemat infot uuslavastuste ning kõrvalprogrammi kohta saab lugeda Tallinna Linnateatri repertuaarivihikust või Tallinna Linnateatri kodulehelt.