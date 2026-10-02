Vaata uuesti: Tiit Ojasoo lavastatud muusikapäeva gala

1. oktoobril toimus Tallinnas Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia suures saalis muusikapäeva gala, kus selgusid ühtlasi ka tänavused muusikapreemiate laureaadid. Lavastaja Tiit Ojasoo käe all valminud galaõhtut "Vastupanu" saab täismahus vaadata ERR-i kultuuriportaalis.

Muusikapäeva galal kõlas Eesti heliloojate looming, milles peitus äratundmine – miski, mis kannab ja iseloomustab meie iseolemist. Erinevalt traditsioonilisest auhinnatseremooniast ei peetud laval tänukõnesid, vaid iga laureaat pani oma mõtted ja soovid muusika saatel kirja.

Muusikapreemiate gala kunstiline juht oli Toomas Vavilov, lavastaja Tiit Ojasoo ning kunstnik Kairi Mändla. Lavalaudadele astusid orkester Põhijõud ja solistid, teiste hulgas Vaiko Eplik, Maria Listra, Age Juurikas, Rein Rannap, Havryil Sydoryk ning löökpilliansambel koosseisus Heigo Rosin, Vambola Krigul, Lauri Metsvahi ja Brita Reinmann.

Kultuurkapitali helikunsti sihtkapital tunnustas preemiatega hooajal 2025/2026 enim silma paistnud muusikategelasi. Traditsioon pärineb aastast 1995. Muusikavaldkonda panustamise ja silmapaistva tegevuse eest anti välja kümme aastapreemiat ning neli tunnustuspreemiat.

Eesti Muusikanõukogu tunnustas preemiatega muusikavaldkonna parimaid kogu senise panuse eest. Traditsioon pärineb aastast 2002. Tänavu anti välja interpretatsioonipreemia ja preemia muusikaelu jaoks olulise ja väljapaistva tegevuse eest.