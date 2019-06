SAAL Biennaal 2019 pakub kehalist lähenemist elule

18. rahvusvaheline etenduskunstide festival SAAL Biennaal toimub 14.-31.08 Tallinnas. Seekord on festival programm kontsentreeritud kolmele nädalalõpule, mille käigus on võimalik kohtuda 13 kunstniku loominguga. Sisuline fookus on kehametsikusel ja nihestatuse variatsioonidel.

"SAAL Biennaal 2019 kavakeha põhineb väga isiklikul kehapõhisel lähenemisel elule üldisemalt – tajudes ja suhestudes teiste inimeste ning situatsioonidega läbi kehalise kohalolu. Sellest lähtudes kaasasin seekord kunstnikud, kes on oma töödes teravalt teadlikud sellise kehapõhisuse võimalikest pimenurkadest või hägusaladest. Nende tööd julgustavad olema silmitsi oma keha metsikusega või panevad proovile meie valmisoleku olla üdini kohal ehk kehastunud käesolevas hetkes kogu selle ilus ja õuduses. Ühtlasi tajun kehalise kohalolu olulisust käesolevas poliitilis-sotsiaalses olukorras, mis on manipuleeritavate baasemotsioonidega silmitsi seismise eelduseks."

Annika Üprus SAAL Biennaal 2019 kuraator

SAAL Biennaal 2019 programmi on kutsutud oma töödega järgmised kunstnikud - Adriano Wilfert Jensen (Taani), Madlen Hirtentreu (Eesti), Alissa Šnaider (Eesti), Mali Weil (Itaalia), Ruslan Stepanov (Eesti), Artjom Astrov (Eesti), Sara Leghissa / Strasse (Itaalia), Marion Siéfert (Prantsusmaa), Sigrid Savi (Eesti), Nuria Guiu Sagarra (Kataloonia), Anne Lise Le Gac (Prantsusmaa), Francesca Grilli (Itaalia), Mette Ingvartsen (Belgia-Taani), Florentina Holzinger (Belgia).

SAAL Biennaal sisaldab mitmeid uusi töid, mis on välja kasvanud pikaajalisemast dialoogist kunstnikega ning on Kanuti Gildi SAALi ja SAAL Biennaali poolt kaasprodutseeritud. Nagu näiteks – Adriano Wilfert Jenseni, Francesca Grilli ja Mali Weili lavastused ning festivali ajal toimuvad Madlen Hirtentreu performatiivne installatsioon, Alissa Šnaideri uuslavastus ja Sara Leghissa linnaruumiaktsioon.

Suurem osa lavastusi toimub pigem ootuspärastes teatrimajades ja etenduse vormis – Kanuti Gildi SAALis, Sakala 3 teatrimajas, STL'is, Von Krahli Teatris, kuid asju juhtub ka linnaruumis ja veel vapralt uuendustele vastupanu ostutavas Noblessner Shipyardi aukartustäratavas mereäärses hoones.

Seekordse SAAL Biennaali muudavad eriliseks lisaks kolmele nädalalõpule koondatud lavastustele veel mitmed lisategevused. Koostöös Marseilles' tegutseva Parallèle festivaliga on toimunud osaliselt festivali programmis olevate lavastuste valik. See toimub seoses ühise EL kultuuriprogammi toetusel teostuva MORE THAN THIS projektiga, mis toimub 2018-2021. Sellega seotult toimuvad festivali teisel nädalavahetusel lisaks etendustele ka vestlused koostöös kuraatori ja teoreetiku Simone Frangiga Itaaliast. Arutelud lähtuvad mõistetest külalislahkus, nihestatus, komplekssus, poliitiline keha ning peegeldavad ühtlasi ka samal ajal toimuvaid etendusi.

Pidades oluliseks tihedaid seoseid kohaliku kaasaegse tantsu ja etenduskunstide kogukonnaga võtab SAAL Biennaal koos festivalil osalevate kunstnikega ette ühepäevase väljasõidu iseorganiseeruvasse Massia residentuurikeskusesse, kus toimub suvine tantsukunstnike organiseeritud TANTSUMASIIV. Koostöös TANTSURUUMIGA viivad koreograaf Florentina Holzinger ja Euroopa kickpoksi tšempion Orinta van der Zee festivali viimasel nädalalõpul läbi workshopi.

SAAL Biennaal 2019 toetajad ja partnerid on Eesti Kultuuriministeerium, Eesti Kultuurkapital, Tallinna Kultuuriamet, MORE THAN THIS projekt - EL kultuuriprogrammi toetusel, i-Portunus - EL kultuuriprogrammi toetusel, Acción Cultural Española (AC/E), Flaami valitsus, Prantsuse Instituut, Valmiermuiža, Von Krahli Teater, Noblessner Shipyard, Sakala 3 teatrimaja jpt.

SAAL Biennaal 2019 toimub 14. - 31. augustini Tallinnas.

Festivali kava leiad siit.