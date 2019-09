Teatris Kelm esietendub 28. septembril lavastus "sest meid on õpetatud madusid kartma", mis avab teatri neljanda hooaja. Autor ja lavastaja on Karl Koppelmaa ning laval on Lauli Otsar ja Kristjan Sarv.

"sest meid on õpetatud madusid kartma" on lavastus inimseisundist, inimeseks olemisest ja inimeseks olemisest loobumisest. Selles on tegelaste püüdlus millegi kõrgema poole ja paratamatu ikaroslik läbipõlemine ja langemine ja samas on argipoeetiline, reserveeritud ja suuri teatraalseid tundepuhanguid vältiv mõtliskluste ja lugude kompilatsioon, see on paradoksidega leppimise meditatsioon.

Teater Kelm on EMTA Lavakunstikooli 27. lennu ja Kultuuriklubi Kelmi koostöös alguse saanud teater. Idee oma teatrist hakkas arenema 2015. aastal, mil praegused Kelmi näitlejad tõid ühes kursusekaaslastega lavale kolm lühilavastust koondnimetusega "Kassett".