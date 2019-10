Mart Kangro uuslavastus püüab lülituda digitaalselt analoogsele

Mart Kangro uus soololavastus kannab pealkirja "Enneminevik". Grammatilise vormi asemel aga huvitab koreograafi ja lavastuse dramaturgi Eero Epnerit sõnade "enne" ja "minevik" poeetiline hõõrdumine ning see, millistest detailidest me oma minevikus kinni hoiame ning kui erinevalt samu hetki mäletame.

Kangro sõnul ongi see lavastus poeetiline, humoorikas ja irooniline mõtisklus mäletamise vastuolulisusest. Etendustes kõlavad lihtsad lood muutuvad tähenduslikuks ja tõmbavad kaare mäletamisest mõtlemisele.

"Kui me mõtleme ajas tagasi ja praegusele ajastule, mis on nii tehnoloogiakeskne ja digitaalne, ja sellele meeletule kiirusele, kuidas kõik meie ümber muutub, siis ma mõtlesin, et digitaalse asemel oleks tore mõelda analoogversioonile," rääkis koreograaf Mart Kangro "Aktuaalsele kaamerale"

"Analoog on minu jaoks suhtlus, silmast silma vaatamine – ma olen sinu ees ja räägin praegu sinuga. Ma mõtlesin, et ma tahaks publiku ka lähemale saada, et ma tõesti näeks neid, kui ma seda lugu räägin. Võib-olla ka see füüsiline kogemus, mida mina siin teen – ma olen siin lavastuses väga füüsiline – sellest sa saad teistmoodi tunde kui sa oled nii lähedal mulle," lisas ta.

Lavastust "Enneminevik" mängitakse Tallinnas Kanuti Gildi saalis ja Tartu Uues Teatris.