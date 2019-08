Sõltumatu Tantsu Lava avab hooaja koreograafiraamatu esitlusega

Kogumik avab neljateistkümne Eesti koreograafi mõtteviise, kuidas nad koreograafiale lähenevad. "Koreograafiraamatus" tutvustavad oma loomingut ja tööd Raho Aadla, Joanna Kalm, Mart Kangro, Renate Keerd, Mari Mägi, Tiina Mölder, Külli Roosna, Karl Saks, Kadri Sirel, Tiina Ollesk ja Renẻ Nõmmik, Ruslan Stepanov, Maarja Tõnisson ja Liis Vares.

2019. aasta sügisel on STL-is tulemas kolm esietendust.

20. septembril esietendub Indrek Korneli ja Sõltumatu Tantsu Lava kaasproduktsioonis valmiv lavastus "Mu nimi on Xiaodie but you can also call me baby", mis vaatleb inimese ja tehnoloogia vahelist suhet.

Lavastusmeeskond on saanud inspiratsiooni Jaapani ühiskonnas levinud psühholoogilisest häirest hikikomori. Häire väljendub seisundis, kus inimesed on võimetud mitmeid kuid väljuma oma toast ning igasugune soov suhelda välismaailmaga on kadunud. Tagajärg on ühiskonnast eemale tõmbumine ja endasse sulgumine.

30. oktoobril esietendub ZUGA Ühendatud Tantsijate peredele ja lastele suunatud lavastus "2 + 2 = 22". Lavastus uurib reegleid ja korraldusi, nähtavaid ja nähtamatuid kokkuleppeid elus laste ning vanematena.

ZUGA Ühendatud Tantsijad on lastele tantsulavastusi loov kooslus Eestis, kelle jaoks on lapsed ja suured võrdväärsed partnerid, kes jagavad sama maailma ning sama elamise ruumi. Nende lastelavastused on pälvinud tähelepanu ja mitmeid teatri- ja tantsuauhindu.

20. november esietendub Paide Teatri ja Sõltumatu Tantsu Lava koostöölavastus "Between Dreams and Drowning", mis tegeleb Ursel Tilga ja Steffi Pähna juhtimisel armastuse, armumise ja armastatud olemise tagajärgedega.

Neljal novembrikuu õhtul, 27.–30. november, võtab Tallinna Kunstihoone üle tantsu- ja visuaalkunsti ühendav vaatemängude sari "Ruumitud keha(d)/Body Space(d)", kus osalevad kolm kunstnikepaari. Igal õhtul kohtuvad projekti kuraator Evelyn Raudsepa kutsel kunstihallis kahekaupa Eesti kunsti- ja tantsumaailma loojad, kelle ühistöö tulemusena sünnivad vaid ühel õhtul etenduvad performance'id.

Heategevuslik Tantsumaraton toimub sel aastal 28. detsembril. Meelelahutuslik 12-tunnine tantsumaraton kutsub tantsima võrdsete liikumisvõimaluste nimel. Tantsumaratoni eesmärk on pühitseda liikumiskultuuri ning sealjuures suurendada sündmusega liikumis- ja tantsualast teadlikkust, rõhutades, et igasuguse füüsilise vormiga ja ettevalmistusega inimesed on tantsupõrandal võrdsed ja kaasatud. Tantsumaraton toimub koostöös Eesti Liikumispuudega Inimeste Liiduga.

Jätkuvalt on mängukavas kevadel esietendunud lavastused: Kadri Sireli "Kuidas ehitada aiapäkapikku", Ruslan Stepanovi ja Artjom Astrovi "Performance STL-is", Helena Krinali ja ZUGA "Müra", Anni Kleini ja Jarkko Partaneni "Fluids", Külli Roosna ja Kenneth Flaki "Prime Mover".

STL jätkab ka uurimisresidentuuriga, mis pakub (tantsu)kunstnikele ja/või -uurijaile võimalust mõtestada ning artikuleerida oma liikumis- ja kunstnikupraktikat (artistic research, practice as research, movement research) või tegeleda uurimisteemaga, mis sahtlis oma aega ootab.

Uurimisresidentuuri raames toimuvad oktoobrist 2019 juunini 2020 regulaarselt kord kuus kohtumised ja avalikud loengud, mis on tugistruktuur iseseisva uurimuse tegemisel. Residentuuri kohtumisi juhivad Maarin Mürk, Madli Pesti, Kai Valtna ning erinevad (välis)külalised.

Endiselt toimuvad Sõltumatu Tantsu Laval avalikud loengud ja liikumise töötoad, mis on avatud kõigile neile osalemiseks, kes tahavad avastada oma kehatajus midagi uut, leida oma liikumise loominguline külg ning täiustada füüsilist eneseväljendusoskust. Jätkub ka kunstnike vaba kohtumisplatvorm Greenfield.