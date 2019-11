Ursel Tilk: armudes muutume me tihti groteskseteks loomadeks

Paide teater alustab oma teist hooaega koostöös Sõltumatu Tantsu Lavaga sündinud tantsulavastusega "Between Dreams and Drowning".

Paide teatri näitleja Ursel Tilga ja NUKU näitleja Steffi Pähna tantsulavastus tegeleb armastuse, armumise ja armastatud olemise tagajärgedega, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Kui me räägime isiklikust armastusest või oma kogemustest, siis me tihti muutume sentimentaalseks, banaalseks ja see, kuidas me armastuses või armununa käitume, siis tihti me muutume groteskseteks loomadeks," arutles Tilk.

Lavastuse pealkiri ja idee sündisid Ursel Tilga ja tema endise elukaaslase, belglasest tantsukunstniku mõtetest, tunnetest ja luhtunud armastusest. See on lugu armastuse varjukülgedest.

"Me oleme kursaõde ja kursavend, kes otsustasid panna ennast sellisesse situatsiooni, et esimest korda elus proovida luua ise ilma mingi teise lavastajata, ilma suurema kogemuseta inimeseta," ütles Pähn.

Paide teatri teise hooaja avalavastust saab näha nii Paides kui ka Tallinnas Telliskivi loomelinnakus.