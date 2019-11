20. novembril esietendub Paide Teatri ja Sõltumatu Tantsu Lava (STL) koostöölavastus "Between Dreams and Drowning". Ursel Tilga ja Steffi Pähna tantsulavastus tegeleb armastuse, armumise ja armastatud olemise tagajärgedega.

"Me oleme lõpuks ikkagi üksi. Alati. Ka siis, kui me oleme suhtes. Koos saame olla, aga alati jääb nii, et kaks inimest on koos. Mitte, et kahest saab üks. Ehk on see pigem sümbioos? Ja sellepärast saabki ainult endaga tegeleda, ennast painutada, ennast tundma õppida," selgitas etendaja Steffi Pähn.

Lavastuse kaasautor Ursel Tilk leiab, et sümbioos on loodusest kõige parem võrdlus. "Aga on oht, et see sümbioos võib kergesti muutuda parasiitluseks. Sümbioosi hoidmine on hästi keeruline. Selle nimel tulebki tööd teha."

Lavastuse pealkiri ja idee sündisid Ursel Tilga (Paide Teater) ning Belgia tantsukunstniku Lore Borremansi mõtetest ja tunnetest. Samanimeline lavastus etendub hooajal 2020/2021 Borremansi lavastusena ka Belgias.

Lavastuse autorid ja etendajad on Ursel Tilk (Paide Teater) ja Steffi Pähn (NUKU), dramaturgid Maike Lond Malmborg ning Alissa Šnaider, valguskunstnik Karolin Tamm, helikujundaja Kenn-Eerik Kannike, produtsendid Harri Ausmaa (Paide Teater) ja Triinu Aron (STL), projektijuht Carolyn Mets.

Etendused toimuvad 20. novembril, 6. ja 7. detsembril Paide Muusika- ja Teatrimajas, 22., 23. novembril, 12. ja 13. detsembril Sõltumatu Tantsu Laval.