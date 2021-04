Kultuuripunkt | Paide teatri audiorännak "Labürint"

"Labürint" on Paide teatri psühho-geograafiline audiorännak, mis viib kuulaja jalutuskäigule tema valitud ajal ja tema valitud kohas – olgu õhtu Paides, varahommik Tallinnas, keskpäev Narvas, pärastlõuna Vändras, videvik Helsingis või hilisõhtu Rio de Janeiros.

"Labürint" on jalutuskäik tuttavatel tänavatel, tänavatel, millel me ikka kõnnime, mööda majadest, millest me ikka mööda kõnnime, üle ristmike, mida me ikka ületame, läbi parkide, kus me kunagi kohtunud pole, kirikust mööda, kui selles linnas üldse on mõni kirik, kaubanduskeskusest mööda, sest neid ju ikka on, on kesklinnas ja on äärelinnas ja on keset tühermaad, inimeste kannul, keda me ei tunne, eluga riskides, sest ikka võib mõnest avatud aknast kukkuda alla tiibklaver, südamerahuga riskides, sest kunagi ei tea, millisel tänavanurgal võib toimuda kohtumine, pärast mida pole see linn enam seesama linn.

Tegijad ise rõhutavad, et audiorännak on mõeldud kogemiseks inimtekkelises keskkonnas – jalutamine metsas on muidugi tervitatav, aga käesolev lavastus keskendub eelkõige majadele, tänavatele ja inimestele; puud, põõsad ja põdrad võtame ette tulevikus.

Rohkem infot saab lavastuse kohta Paide teatri kodulehelt.