Jan Teevet: "Poeetiliste konsultatsioonide" eesmärk on teatrina tajuda, mis seisus inimesed praegu on

Alates teisipäevast on huvilistel võimalik endale aeg kirja panna Paide teatri uues projektis "Poeetilised konsultatsioonid". Lavastaja Jan Teevet ütles ERR-ile, et projekti eesmärk on ühtpidi tuua teater rohkemate inimesteni, kuid teisalt mõista ja tajuda, mis seisus inimesed praegu on.

Paide teatri lavastaja Jan Teeveti sõnul on see olnud pikk ja huvitav protsess. "Kohe, kui sai selgeks, et Eestis kehtestatakse uued ja enamvähem sama kapitaalsed piirangud, kui eelmisel kevadel, tekkis minul ja lavastusdramaturgil Oliver Issakul teadmine, et peaks tegema midagi telefonidega. See on vorm, mis väldib videot ja seda igavest videokõnede põrgut, milles me kõik oleme," rääkis Teevet ERR-ile.

"Pikalt oli meil endal mitu varianti laual, et mida teha, aga ühel nädalavahetusel juhtusime mõlemad Oliveriga lugema New York Timesi ja seal oli artikkel Pariisi Linnateatri projektist "Poeetilised konsultatsioonid"," meenutas Teevet. "Otsustasime, et teeme proovi. Oleme Eesti üks kõige väiksemaid teatreid, miks mitte saata siis Prantsusmaa suurimale ja olulisemale teatrile, Pariisi Linnateatrile kiri, ja öelda, et meile meeldib teie mõte ja kas on võimalus liituda. Väga üllatuslikult sai meie kiri kiire ja väga positiivse vastuse!"

Teeveti sõnul on projekti tekst on üsna universaalne ning Eesti konteksti kohandamist ei vajanud. Küll aga said Paide teatri näitlejad väljaõppe Pariisi näitlejatelt. "Nad tegid neile kõigile individuaaltreeningut, et nad oleks valmis neid kõnesid tegema," ütles Teevet.

Projekt näeb ette, et huviline paneb end kindlale ajale kirja, näitleja helistab talle ja vestleb 20 minutit ning valib vestluse põhjal luuletuse, mille kuulajale ette loeb. Teeveti sõnul on see üks projekti tähtsamaid osasid. "Kõik näitlejad koostasid endale meelepärase tekstivalimiku. See tähendab, et nad töötasid läbi väga suure hulga Eesti ja maailmaluulet, nii klassikat kui kaasaegset ja tegid endale meelepärase kogumiku." Nii on kolmel näitlejal - Maria Paistel, Johannes Richard Seppingul ja Kirill Havanskil - kokku võimalik valida kuulajale sobilik luuletus ligi 150 leheküljelisest luulekogumikust.

Telefonikõne asendab etenduse andmist

Teisipäeval avapaugu saanud "Poeetilised konsultatsioonid" on juba mõne huvilise telefonitorusse jõudnud. Üks projektis osalevatest näitlejatest Kirill Havanski ütles, et esmased emotsioonid on väga head. "Tundub nagu annakski etendust - peab vaatama olukorra pealt, oskama kasutada pause ja oma häält ning seda mitte ainult luule lugemisel," rääkis Havanski.

Näitleja selgitas, et neil on küll teatud teemad vestluseks ette valmistatud, kuid miski pole kivisse raiutud. "Mingid pidepunktid on olemas, millest lähtume, aga sa ikkagi vaatad olukorra pealt. Tavaliselt algab vestlus küsimusega "kuidas sul läheb", aga kui inimene ei taha sellest rääkida, siis sa liigud edasi," selgitas Havanski.

Havanski tõdes, et pole võõraste inimestega suhtlemises väga hea ning seega on see projekt tema jaoks suur katsumus.

"Kui oli üks kõige esimesi vestlusi, siis inimene ütles, et ta on natuke närvis selle vestluse pärast, ja ma ütlesin, et ma olen ka," rääkis Havanski. "Minu arvates on see normaalne. Me oleme koos selles olukorras, tahame üksteise elu rikkamaks teha ja seal ei ole välistatud asjaolu, et me mõlemad oleme natuke pinges või ärevil."

Seda, millise luuletuse ta inimesele kõne lõpus ette loeb, otsustab ta tunnetuslikult ja vestluse põhjal. "Ma usun, et igal näitlejal on erinev süsteem, mille järgi ta valib. Mina ei vali illustratsioonide järgi, et kui räägime kassidest, siis ma esitan talle luuletuse kassidest. Pigem vaatan, milline on vestluse üldine atmosfäär ja millised tunded läbi käivad," selgitas ta. "Tähtis on ka see, milline on vestluse tempo. Kui inimene on jutukas ja räägib kogu aeg, siis see muudab seda luuletust, mille ma valin. Ja kui inimene on kidakeelne või teeb pikki pause, siis sellest lähtuvalt valin teise luuletuse."

Eesmärk on teater inimestele ning inimesed teatrile lähemale tuua

See, et projekt huvilistele piletita ja tasuta on, tuleneb samuti Pariisi Linnateatri poolt väljamõeldud formaadist. Teeveti sõnul on see hea, sest toob nii ehk teatri lähemale inimestele, kes seda võib-olla muidu kogema ei läheks. "Meie jaoks on tänasel päeval hästi oluline küsimus see, kuidas jõuda inimesteni, kes teatrisaali ei tule ja kes tunnevad, et teatrisaal on koht, kuhu neil ei ole asja," rääkis Teevet. "Üldse on teatripiletid Eestis jaburalt kalliks läinud ja see, et eestlaste teatriarmastus püsib, on muidugi väga tore."

""Poeetiliste konsultatsioonide" eesmärk on ka teatrina saada vestluste pealt taju, mis seisus inimesed on praegu. Mis tunnetega nad maailma vaatavad, kuidas nad tänast maailma kogevad. Ma arvan, et see info on väga väärtuslik," ütles Teevet.

Praeguse plaani järgi kavatseb teater projekti teha kuni maikuu lõpuni, kuid toetajate abiga loodavad nad seda veelgi kauem mängukavas hoida.

""Poeetiliste konsultatsioonide" kohta saab lisa lugeda ning endale aeg kirja panna Paide teatri kodulehel.