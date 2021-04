Paide teater alustab koostöös Pariisi teatriga projekti Poeetilised Konsultatsioonid

Nimelt kohtuvad Paide teatri näitlejad alates teisipäevast, 20. aprillist oma publikuga telefoni teel, et tuua inimesed kokku ajal, mil teatrisaalides koguneda ei saa. Kõne kestus on 20 minutit, mille lõpus loeb näitleja teisel pool toru olevale inimesele ette luuletuse.

Poeetilised Konsultatsioonid kutsus ligi 20 aastat tagasi ellu Pariisi Linnateatri kunstiline juht Emmanuel Demarcy-Mota koos kirjanik Fabrice Melquiot'ga. Algselt toimusid Poeetilised Konsultatsioonid Prantsusmaa tänavatel, kuid möödunud aasta märtsikuu andis projektile uue vormi.

Pandeemia algusest saadik on Poeetilisi Konsultatsioone Emmanuel Demarcy-Mota juhtimisel teinud telefonitsi enam kui 150 näitlejat üle maailma. Poeetiliste Konsultatsioonide ümber on Pariisi Théâtre de la Ville moodustanud Kujutletud Kompanii (Troupe de l'Imaginaire), mille osalised töötavad ja elavad Pariisis ja Ateenas, Bukarestis ja Berliinis, Aafrikas, Ameerikas ja Aasias ja nüüd ka Eestis, Paides.

Paide Teatri kunstiline juht Jan Teevet ütles, et tegu on erakordse olukorraga: see, et ühel Prantsusmaa olulisemal teatril on aega ja tahtmist Eesti ühe väiksema teatriga üldse kokku saada ning vestlust alustada, on väga suur asi.

"Kohtumised teatri kunstilise juhi Emmanuel Demarcy-Motaga olid inspireerivad ja andsid aimu, et eesmärgid, mille poole püüdleme näiteks projektiga Paide 3000, resoneeruvad ka laias maailmas." "

Paide Teatri näitlejad on Poeetilisteks Konsultatsioonideks valmistudes töötanud läbi suure hulga eesti ja maailma luulet. Iga näitleja on loonud endale spetsiaalse tekstiraamatu, kust vestluspartnerile luuletus valida.

Paide Teatri näitleja Johannes Richard Sepping ootab ärevalt oma esimest telefonikõne ja tunnistas, et see on omajagu erinev sellest, mida ta tavaliselt näitlejana lava peal teeb.

"Aga kuna me tegeleme igapäevaselt Paide 3000 raames küsimusega, kuidas näitleja rolli ühes kogukonnas muuta, siis olen sellistele väljakutsetele igati avatud. Loodan, et Poeetilised Konsultatsioonid pakuvad värskendust ning vaheldust neile, kes on praegu suletud kitsaste hallide seinte vahele".

Paide Teatri direktori Harri Ausmaa jaoks on koostöö välismaa teatriga tähendanud rohkelt tööd. "Aga me oleme koostöö üle väga uhked. Kuigi oleksime tahtnud Poeetiliste Konsultatsioonidega alustada juba kevadiste piirangute alguses, oleme siiski väga rõõmsad, et võime selle ühistöö nüüd käima lükata."

Poeetilistele Konsultatsioonidele tuleb end kirja panna. Poeetilised Konsultatsioonid on tasuta, toimuvad telefoni teel ja kestavad umbes 20 minutit. Vestluse algusaeg on umbkaudne ja seepärast palub teater kõneks valmis olla registreerimisel valitud tunni aja jooksul.

Paide Teater alustab Poeetiliste Konsultatsioonidega 20. aprillist ning jätkab seni, kuni vajadus nende järele kaob.