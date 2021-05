Paide teatri "33 kõnet" otsib Eestile soovitud tulevikuvaadet

Hasso Krull rääkis emotsioone kokku hoidmata, et koroonapandeemia on ainult osa suuremast kriisisit, mille vastu me pole veel võitlema asunudki. Millal unustasime ära, et maailm ei ole ainult modernsuse monoloog, vaid lakkamatu dialoog erinevate eluvormide vahel.

"Kindlasti mul tekkisid mingid uued mõtted, seoses Eestiga üleüldiselt," ütles Paide elanik Ade-Briana Nurk "Aktuaalsele kaamerale". "Aga ma arvan, et see on selline teema, mille üle ma peaksin pikemalt mõtlema."

"See on suur soov, mida praegu ette kanti," ütles Paide elanik Helve Tambre. "Sest me teame, missugune on loodus, missugune on looduse korrastamine või tema kasutamine. Ma pean silmas metsamajandust eriti, kui palju probleeme see on tekitanud. Tahame kõik, et ikka puud jääksid meil alles."

Paide Teatri aktsioon "33 kõnet" on osa mitu aastat vältavast ettevõtmiste sarjast Paide 3000.

"See koosneb erinevatest väikestest aktsioonidest, lavastustest, loengutest, kohtumistest ja see kõik kokku on Paide 3000," ütles Paide teatri juht Harri Ausmaa. "Me üritame selle projektiga luua Paidele utoopiat."

Aktsioon "33 kõnet" jätkub igal õhtul kell kuus kuni 4. juunini, otsides jätkuvalt Eestile soovitud tulevikuvaadet.