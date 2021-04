Johannes Sepping "Poeetilistest konsultatsioonidest": iial ei või teada, kuhu see vestlus võib viia

"Poeetilised konsultatsioonid" on tegijate sõnul justkui usaldustelefon, kus sind kuulatakse, kust saad kogemuse, et keegi sinust hoolib.

"Meile tundub, et "Poeetilised konsultatsioonid" on esimene samm sellel koos potentsiaalselt käidaval teel," märkis Paide teatri kunstiline juht Jan Teevet "Aktuaalsele kaamerale".

""Poeetiliste konsultatsioonide" formaati on Pariisi linnatänavatel kasutatud juba aastaid. Koroonakevadel muutusid need telefonivestlusteks üle maailma 23 keeles kümnetele tuhandetele inimestele," selgitas Teevet.

Paide Teatri näitleja Johannes Richard Sepping ütles, et iial ei või teada, kuhu see vestlus telefonis võib viia.

"Sõltub inimese tujust, see sõltub sellest, mida ta on valmis jagama. Aga mina olen valmis kuulama, olen valmis talle rääkima oma päevast ja loodan, et tema räägib mulle oma päevast," lisas Sepping.

Paide Teatri näitleja Kirill Havanski tõdes, et kui on kokkupuutepunkte, siis me räägivad nad inimesega teisel pool telefoni nendest. "Kui neid ei ole, siis me leiame neid kokkupuutepunkte või otsime neid aktiivselt."

"Poeetiliste konsultatsioonide" kuulaja Martha-Beryl Grauberg märkis, et see vestlus on väga lihtne ja isiklik vestlus ning midagi sellist, mida kõik võiksid iga päev teha, aga mis elu kiiruses kipub ära ununema.

"Et sa võtadki selle hetke ja mõtled selle peale, et kuhu ma lähen, kes ma olen, mida ma tahan, millest ma unistan," kirjeldas Grauberg.

"Poeetilistele konsultatsioonidele" saab ennast tasuta kirja panna Paide Teatri veebilehel.