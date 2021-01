Paide teater otsib avaliku konkursiga oma loovmeeskonda teatritegijat

Teatri kunstiline juht Jan Teevet ütles, et avaliku konkursiga otsitakse inimest, kes kujundaks oma töökoha enda näole vastavalt. "Hoolimata sellest, et me oleme teater ja meie üheks põhitegevuseks jääb lavastuste loomine ja etendamine, ei otsi me tingimata klassikalise kooliga näitlejat, me ootame kandideerima kõiki, keda huvitab teatri piiride avardamine, olgu selleks siis valgus- või etenduskunstnik või hoopis kirikuõpetaja või bioloog," sõnas Teevet.

Trupiga äsja liitunud Oliver Issak rõhutas, et oluline on võimalus. "Teater ja kunst ei ole ühe kildkonna eralõbu, mille tulemeid õhtuti kunstisaalides nautida. igaühel peaks ja võiks olla võimalus mõjutada seda, mida kunstiinstitutsioonides tehakse, konkurss on üks võimalus kaasa rääkida ning mõtteid vahetada."

Avalikul konkursil osalemiseks tuleb kirjutada vabas vormis essee "Kunst / Kogukond" ning saata see aadressil info@paideteater.ee hiljemalt 14. veebruari südaööks.

Kaks ja pool aastat tegutsenud Paide Teater on loodud selleks, et uurida kunsti ja kogukonna omavahelist suhet. Kui seni otsis teater vastust küsimusele, millist teatrit on võimalik Paides teha, siis nüüd püüavad nad mõista, millist teatrit on vaja 21. sajandi kogukonnale, samuti küsivad nad, milline on kunstniku roll kogukonnas ja kas teatril on võimalik äratada ühe linna kujutlusvõime.

Seni kuulusid Paide teatri loovmeeskonda lavastaja ja kunstilise juht Jan Teeveti, etendajad Johannes Richard Seppingu ning Kirill Havanski, helikunstnik Kenn-Eerik Kannikese ning produtsent ja teatrijuht Harri Ausmaaga, 2021. aasta jaanuaris liitus nendega lavastusdramaturg Oliver Issak.