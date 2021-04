Kultuuripunkt | Audiotuur Tartu baltisaksa tudengilinnas

Kirjandusliku jalutuskäiku baltisaksa tudengilinnas valmistasid koos ette Tartu Ülikooli germanistika osakond ja Tartu Linnamuusem.

"Kui koroona on sel ja eelmisel kevadel väga palju asju ära rikkunud ja takistanud, siis ütleks selle puhul, et jõudsime piirangute tõttu millegi uue ja huvitavani," rääkis projekti üks tegija, Tartu Ülikooli ajaloo doktorant Kadi Kähär-Peterson Klassikaraadio saates "Delta". "Tänu audiogiidile on võimalus kevadel, kui teatrid, kinod, muuseumid ja kontserdisaalid suletud on, oma kultuurinälga kustutada ja mitte käia mööda neid samu tänavaid, vaid minna ajas 100-200 aastat tagasi."

"26 punktis on võimalik mõelda ja vaadata, kuidas see vanasti välja nägi, mis selle kohta on kirjutatud ja räägitud, võrrelda sellega, vaadata, kuidas see tänapäeval välja näeb ja kuidas ta välja näha võiks, mis on vahepeal juhtunud ning kas on läinud paremaks või halvemaks," selgitas Tartu Ülikooli saksa keele ja kultuuri kaasprofessor Bender.

"See tekitab lisakihistuse - üks asi on see, mida me pealtnäha näeme, näiteks pood, putka või park, aga vanasti oli poe asemel terve rida väikeseid majakesi, pargi asemel ka. Seal on elu keenud ja see audiogiid annab täiesti uue vaate linnaruumile," ütles Bender.

Kaardi ja audiogiidi leiab Navicupi kodulehelt või laadides alla Navicupi rakendus. Sisseloetud tekste saab kuulata ka Soundcloud'ist.