Kultuuripunkt | EKA fotograafiatudengite vitriininäitus "110m vahet"

Näitusele on välja pandud fotograafia osakonna 1. kursuse kunstiprojekti raames valminud teosed, mis on loodud vitriini formaati järgides. Projekti keskseteks mõisteteks on autoripositsioon ja visuaalne kommunikatsioon. Nendest mõistetest lähtuvalt on igal tudengil valminud mõnda ideed ja/või emotsiooni väljendav kujutis. Näituse pealkiri viitab kahe vitriini omavahelisele kaugusele.

Projekt kestab viis nädalat, igal nädalal vahetuvad vitriinides teosed.

Kunstnikud ja kava:

31.03 - 07.04 Georg Tšupov, Tobias Tikenberg

07.04 - 14.04 Enriko Kroon, Stina Vürmer

14.04 - 21.04 Grete Eerikson, Birna Sisi Johannsdottir

21.04 - 28.04 Jette Laane, Erik Hõim

28.04 - 05.05 Anna Ovtšinnikova, Micaela Dunne

Näituse juhendajad on Marge Monko ja Reimo Võsa-Tangsoo, graafilise disaini autor Ran-Re Reimann.

Näitus jääb avatuks kuni 5. maini ning on vaadatav ööpäevaringselt.