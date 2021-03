Kultuuripunkt | "Mycelia x Quietivo" A-Galerii akendel

"MYCELIA x QUIETIVO" on Rootsi skulptori ja kunstniku Karin Kent Grundbergi ning noore Itaalia ehtekunstniku Francesca Locati koostöönäitus, mis on läheb esimeste päikseliste kevadilmadega kokku kui sõõm värsket õhku.

Grundbergi "Mycelia" ehk seeneniidistik käsitleb allmaa-asukaid nii metafoorides kui otsesõnu. Kummastavusse ja rohmakusse kalduva esteetilise lähenemisega paneb Grundberg iluideaalid kahtluse alla ning julgustab vaatajat vigades ja ebatäiuses ilu avastama. Segades oma loomingusse mütoloogilisi elemente loob ta lugusid erinevat liiki äärealade organismidest, näiteks asfaldist läbikasvavast umbrohust, mis ühendavad jõud, et inimeste loodud maailmakorraldus segi paisata.

Francesca Locati on aga öelnud, et "Quietivo" on ülev tunne, mis saabub üksnes puhta ideaalse sinise värvi üle mõtiskledes. "Me omistame sinise värvi paljudele igapäevastele loodusnähtustele nagu taevas ja vesi ning me tõepoolest näeme seda värvi, kuid tegelikult seda ei eksisteeri. Tegu on vaid valguse peegeldustega," rääkis Locati. "Kuna meditatsioonis esindab sinine nii tõuke- kui tõmbejõudu, on peaaegu kõikide kollektsiooni kuuluvate teoste arhetüüpvorm lehter. See meenutab vette kukkuva tilga kuju, aga ka seda, kuidas keha hingates liigub, mis on mediteerimisel samuti väga oluline."

Kahe kunstniku loomingu kokkutulemisel tekib huvitav kooslus, mille sõnum sobib hästi ka praegu maailmas valitseva olukorra konteksti. Aga las jääda igaühele oma tõlgendused.

Näitus "MYCELIA x QUIETIVO" on A-Galerii akendel aprilli lõpuni.