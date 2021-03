Kultuuripunkt | Norman Orro näitus "Musta luige muster" Exploreri maja seinal

Näitus terve maja peal? Jah, täpselt nii see ongi. Linnaruumi kunstinäituse "Ööpildid" viimase teosena jookseb Exploreri maja seintel Norman Orro "Musta luige muster", mis hämarduvas linnaruumis mõjub korraga maagiliselt ja hüpnotiseerivalt. Piltide ja mustrite vaheldumist võikski vaatama jääda.

Videoteos "Musta luige muster" on pilguheit tehisnägemise valdkonda, kus sihikule on võetud loodus. Teos vaatleb, kuidas arvutid loodusega suhestumisel hakkama saavad ning koondab teadlaste ja kunstniku enda eksperimente uusimate objektituvastuse tehnoloogiatega.

Musta luigena nähakse haruldasi ja ootamatuid sündmusi, mille esinemist ei osata ette näha. Mõiste pärineb 2. sajandi Roomast, kus poeet Juvenalis kirjutas millestki, mis on "haruldane kui must luik", eeldades, et neid maailmas ei eksisteeri. Tehisnägemise valdkonnas on ettenägematud mustad luiged levinud probleem – näiteks urbaanses keskkonnas treenitud ojektituvastusele on orgaanilised vormid ootamatud ning see näeb põdra asemel hoopis mootorratast.

Juhuste ja eksimuste kaudu joonistuvad välja teadmiste puudujäägid süsteemses mõtlemises – inimestena oskame hästi osutada objektidele, mis meid igapäevaselt ümbritsevad, kuid jääme hätta näiteks ökosüsteemide kirjeldamisega. Sama puudujäägi pärandame ka algoritmidele läbi lohakalt kureeritud andmebaaside ning eelduse, et suudame looduslike objektide vahelisi seoseid objektiivselt tajuda. Viimane eeldus on ekslik, sest astudes mõõdulindiga metsa on inimene kultuurist ja loodusest lahutamatu.

Teost on võimalik näha iga päev kell 18-22 (nädalavahetustel kuni 23) kuni 1. aprillini.