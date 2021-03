Kultuuripunkt | Tartu mänguasjamuuseumi aknanäitus laste kogumiskirest

Märtsis on Eestis kultuuriasutused küll suletud, kuid tihti peitub põnev kultuur otse meie ninade all. Igapäevases rubriigis "Kultuuripunkt" kaardistame võimalusi nautida kultuuri kevadise värske õhu käes. Kolmapäevast on Tartus Teatri Kodu akendel võimalik vaadata aknanäitust "Aga mida sina kogud?".

Õuest jälgitav väljapanek keskendub laste kogumiskirele ja kogumisega seotud lapsepõlvemälestustele. Oma mälestusi jagavad möödujatega mänguasjamuuseumi töötajad.

"Muuseumitöötajadki on kunagi olnud lapsed ja endale meelepäraseid asju kogunud –marke ja märke, kommipabereid ja kivikesi, kummiloomi ja mudelautosid, mõni koguni pähkleid. Mina kogusin värvilisi klaasitükke ja katkiläinud tasside kõrvu ning marke, mille saamiseks käisin igal nädalal margipoes," rääkis muuseumi direktor Triin Vaaro. "Aknanäitusel on näha, et paljud väikesed kollektsionäärid on säilitanud ka suurena kogumiskire ja naudivad uute esemete otsimist oma kogudesse, milles on kas karahvinid, mängukaardid või mündid."

Näitust "Aga mida sina kogud?" uudistades saab vaataja osa kõikide Tartu Mänguasjamuuseumi töötajate lapsepõlvest ning võrrelda nende kogetut ja kogutut enda mälestustega. Aknanäitus on suurepärane võimalus ühendada õues esimeste kevademärkide otsimine ja teistmoodi muuseumi külastamise kogemus.

Aknanäitust saab imetleda Tartus, Lutsu ja Jakobi tänavate nurgal asuva Teatri Kodu akendel.