Kultuuripunkt | Galerii Positiivi aknanäitus "Võrdne, mitte võrdne!"

Näitus tegeleb sotsiaalse võrdsuse teemaga, mis on umbes sama vana kui inimkond. Kunstnikud soovivad näidata, kuidas võrdselt loodud teos ei pruugi olla võrdne ning kuidas seda on võimalik erinevalt presenteerides näiliselt muuta, viidates nii tänapäeva (sotsiaal)meediale.

Saarepera ja Mae võtavad võrdsuse teemal sõna läbi fotoseeria, mis on jäädvustatud performance'i vormis. Kunstnike sõnul on tegemist kahepoolsel lõuendil oleva abstraktse teosega, mis on valmistatud mõlema looja poolt samal ajal ning teostatud nööri viskamisega läbi lõuendi.

"Selline tehnika muudab kunstiteose võrdsuse aspektist vaadates mõlema looja loominguks, kus 50% kummagi poole tööst on teise poole sisendiga. Siiski võib selline teostus olla ebavõrdne, tulenevalt mõlema autori isiklikest motiividest," selgitasid näituse tagamaid autorid ise.

"Kahepoolsete võrdsete kokkulepete ebavõrdsustamine isikliku kasu saamise eesmärgil tundub kohati vaimu ergastava ja loominguliselt vabastava võimalusena. Võrdne ei pruugi olla võrdne, nii ühte kui teist on võimalik erisuunas mõjutada, ehk võrdsus tähistab ideaali, millel pole mitte kunagi võimalust teoks saada."

Näituse ühe osana valmis ka video, mida saab vaadata siit.

Näitus "Võrdne, mitte võrdne!" on galerii Positiivi akendel 11. aprillini.