Näitus "Kunstisõltlane kunstiruumis" mõtiskleb kunstiarmastuse teemal

Galeriis Positiiv on alates 22. veebruarist avatud näitus "Kunstisõltlane kunstiruumis", mis kutsub kaasa mõtlema kunstiarmastuse ja kunsti vastuvõtmise teemal.

Kristel Schwede kureeritud näitus on üles ehitatud ideele, et kunsti nautimine ja sellega suhestumine on kui rännak tundmatule maale. Nii jagab kunstnik vaatajaga oma siseilma, võitlusi, nägemusi või ettepanekuid sellest, kuidas maailma asjad võiksid korraldatud olla ja avab nii vaataja jaoks ukse uutele väljavaadetele.

Näituse juhatab sisse foto Šveitsis Lausannes asuvast skulptuurist (autorid Livio ja Luc Benedetti), Corto Maltese nimelisest koomiksitegelasest, maailmarändurist meremehest, kelle lemmikraamatuks oli Thomas More'i "Utoopia".

"Aasta tagasi sattusin galeriis Positiiv vestlema kunstist Taavi Valdloga, kes külastas hetkel toimuvat näitust. Härra Valdlo on hariduselt informaatikainsener. Jutuajamise käigus avanenud viiekümneaastane näituste külastamise staaž, põnev isiksus ja Taavi Valdlo järjekindel armastus kunsti vastu mõjusid inspireerivalt. Tekkis soov käsitleda kirgliku kunstiarmastuse teemat laiemalt ning jagada seda ka teistega," rääkis Schwede.

Taavi Valdlo jaoks on kunsti nautimine tõsine loometöö kunstiteosest arusaamiseks ja oma näituse mulje kujundamisel. Ilu mõiste ja sõltuvuse teemaga tegelemine on pigem mänguline mõtteharjutus. Ta leiab, et teadliku arvamuse kujundamiseks kasvõi iseenda jaoks tuleb palju kunsti vaadata ja ning mitte väga palju lugeda ja uurida kunstnike, kunsti- ja ajuteadlaste arvamusi, sest nemad teavad asjast alati rohkem.

Valdlo sõnul on vaja hoida andeka lihtsuse joont, huumorit, ka targutamist ja tavalise inimese taset. Kunstinäitustel või kunsti vaadates tasub palju suhelda ja mõtteid vahetada, kuulata teiste arvamusi ja püüda neist aru saada ‒ nii saab vastastikku ehk midagi uut ja endale olulist leida.

Näitus "Kunstisõltlane kunstiruumis" koosneb mitmesugustest osadest: Taavi Valdlo reisidel tehtud fotod eri maade ja linnade kultuuriobjektidest ja värvikatest hetkedest astuvad dialoogi Kristel Schwede fotomaalidega, mis kujutavad endast Valdlo jäädvustatud linnade kaartide abstraktseid töötlusi, linnakaartide koloriit peegeldamas reisifotode tonaalsust.

Taavi Valdlo poolt aasta jooksul üles kirjutatud mõtted näitustest ja kunstiarmastusest avavad ühe põneva isiksuse rikka sisemaailma, kelle kunstifilosoofiaga tutvumine on üllatav kogemus.

Näitus "Kunstisõltlane kunstiruumis" on avatud galeriis Positiiv (Roo 21a Tallinn) 22. veebruarist kuni 11. märtsini.