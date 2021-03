Kultuuripunkt | Bobby Sageri näitus "Invisible Sun" Telliskivi Loomelinnakus

Märtsis on Eestis kultuuriasutused küll suletud, kuid tihti peitub põnev kultuur otse meie ninade all. Alustame igapäevase rubriigiga "Kultuuripunkt", kus kaardistame võimalusi nautida kultuuri kevadise värske õhu käes. Esimene soovitus suunab Tallinnas Telliskivi loomelinnaku väligaleriisse Bobby Sageri näitusele "Invisible Sun".

Näitus on loomelinnaku väljakul olnud üleval juba mõnda aega, kuid kes pole veel vaatama jõudnud, leiab nüüd ehk kultuurijanus aega seda teha, seda enam, et seda aprillikuuni pikendati.

Robert "Bobby" Sager on Ameerika Ühendriikide ettevõtja, ühiskonna aktivist, filantroop ja fotograaf, kes viimase 20 aasta jooksul reisinud, elanud ja töötanud konfliktidest ja vaesusest räsitud kogukondades kogu maailmas.

Näituse nimi "Invisible Sun", mis portreerib lapsi sõjast laastatud piirkondades nagu Afganistan, Iraak, Rwanda ning Põhja-Pakistani ja Palestiina põgenikelaagrites, on inspireeritud Sageri hea sõbra Stingi samanimelisest laulust. Loole on remix'i teinud muusiku tütar Eliot Sumner ning see pakub muusikalist lisaelamust näituse vaatamisel.

Erksad toonid ja tõelist empaatiat tekitavad portreeritavad loovad võimsa terviku. Kui palju ikka on võimalik maailmatasemel fotograafi loomingut tasuta kevadpäikese käes nautida? Soe soovitus on järjekordse kodukontoripäeva jalasirutusel näitus oma marsruuti põimida.