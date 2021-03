Kultuuripunkt | Ellen von Unwerthi naised Kaubamaja vaateakendel

"Kultuuripunkti" esmane eesmärk oli tuua esile linnaruumis leiduv kultuur ning Ellen von Unwerthi looming Tallinna Kaubamaja vaateakendel on suurepärane näide. See, et oma argiste toimetuste vahel saab kesklinnas korraks peatuda ning imetleda maailmakuulsa fotograafi jäädvustatud maailmakuulsaid naisi, on ausalt öeldes täielik luksus.

Ellen von Unwerth on saksa fotograaf, kelle fotosilma ees on 30 aasta pikkuse karjääri jooksul poseerinud lõppematu rongkäik staaridest. Kõige olulisem on mängulisus ning fantaasia ja reaalsuse vahelise piiri kustutamine. Nagu režissöör, von Unwerth loob paralleelmaailma, kus on kõik võimalik, jäädes sealjuures alati professionaalseks. Oma esimesed fotod jäädvustas ta enam kui 30 aastat tagasi modellina Aafrikas. Tänaseks on von Unwerth loonud hulgaliselt imetlusväärseid fotosid, üheksa fotoraamatut, pea lugematul hulgal ajakirjade esikaasi, mitmeid projekte filmirežissöörina ning lisaks välja andnud oma rahvusvaheliselt ilmuva ajakirja.

Unnwerthi näitus "Pühendumus! 30 aastat naiste jäädvustamist" on täies mahus üleval Fotografiskas ning koosneb seeriatest, mis peegeldavad erinevate emotsioonide väljendusviise: armastus, mäng, võim, sugu, iha, kirg ja draama. Väike valik sellest on jõudnud ka Kaubamaja akendele. Väljapanek raputab vaataja maailmataju ja paneb teda uudishimulikult uurima, mis on üleval ja mis all, mis on meeldivalt seksikas ja mis tundub taunitav ning miks on neil nii lõbus? Ükskõik millist seitsmest emotsioonist tema fotod kujutavad, pildid on alati Ellen von Unwerthile omases elavas, energilises, sensuaalses ja sageli ka kerge huumorimaiguga.

"Paljud olukorrad võidavad sellest, kui nendega veidi mängida. Ärge võtke kõike liiga tõsiselt. Selle asemel, et kontrollida, las elu tuleb ise teie juurde. Ma tahan oma fotodesse energiat ja liikumist, sest see ongi elu. Sa ei saa seda kontrollida. See üllatab sind alati, kui sa lased end üllatada, selle asemel, et kogemusi halbadeks või headeks sildistada," kirjeldab oma loomingut Ellen von Unwerth.