Kultuuripunkt | Näitus "Naise elu lõuend" Rakvere teatrikino akendel

Praegu on Eestis kultuuriasutused küll suletud, kuid tihti peitub põnev kultuur otse meie ninade all. Igapäevases rubriigis "Kultuuripunkt" kaardistame võimalusi nautida kultuuri kevadise värske õhu käes. Täna soovitame sammud seada Rakvere teatrikino poole.

Eesti Lasterikaste Perede Liidu näituse "Naise elu lõuend" keskmes on lasterikka pere ema. Näituse ideeks on naiselikkuse kuvand läbi sajandite, tuues esile emalikkust, naturaalset ilu, naise kindlat ja aktiivset kohta ühiskonnas.

Näitus koosneb kolmeteistkümnest naise fotost. Fotod on lavastatud vanade maalide eeskujul. Peategelane on igal fotol eesti naine, kes on emaks vähemalt neljale lapsele ning on silma paistnud aktiivse ja pikaajalise kogukonnatööga. Projektis osalenud 13 emal on ühtekokku 58 last.

"Soovime peegeldada naise olemust ning näidata, et emadus ei kahanda naise väärtust ega ilu. Emaks olemine toob esile naiselikkuse," rääkis Eesti Lasterikaste Perede Liidu president Aage Õunap. "Meie organisatsiooni kuulub väga suur hulk inspireerivaid, kauneid ja aktiivseid naisi, valiku näituse peategelaste osas tegime aktiivse kogukonnatöö panuse põhjal – välja valitud naised on pikkade aastate vältel oma aja, energia ning tahtmise lasterikaste perede huvide eest seismisesse panustanud," lisas Õunap.

"Fotod osutusid nii suurteks ja võimsateks, et idee akendel neid eksponeerida sündis mu peas kohe," kõneles Rakvere Teatri peakunstnik Eveli Varik. "Pargipuude peegeldused lisavad naistele ainult võlu ja ajatust juurde," lisas ta.