Kultuuripunkt | Holger Looduse isikunäitus "Taasluues neid vanu nõlvakuid" Kogo galeriis

Aastaid tagasi käis kunstnik Holger Loodus polaarjoone taga, kus vaatles süürlaste teekonda läbi arktilise Venemaa Euroopasse. Sellest mäkketõusule sarnanevast teekonnast sündis 2017. aasta näitus "Teekond maailma lõppu". Nüüdseks on toonane kogemus omandanud kindlad kontuurid ja esile on kerkinud kõrge, astanguliste nõlvadega inimtekkeline mägi, mis sarnaneb purgatooriumile.

"Taasluues neid vanu nõlvakuid" kujutab protsessi, kus ajaloost tuntud nägemuslik universumi kuvand demüstifitseerub ja muutub massidele suunatud produktiks. Näitusel on kasutatud itaalia luuletaja Dante Alighieri poolt 14. sajandi alguses loodud purgatooriumi mäe motiivi, mida kunstnik oma pilgu läbi kaasajastab. Holger Looduse eesmärgiks on vaadelda, kuidas müstilisest objektist kaob selle moraliseeriv sisu, nii et see muutub kergelt vastuvõetavaks atraktiivseks disainiobjektiks. Selle protsessi käigus avanevad aga täiesti uued perspektiivid.

Holger Looduse isikunäitus "Taasluues neid vanu nõlvakuid" on esimene Kogo galerii 2021. aasta näituste programmis nimetusega "Ökoloogia – ökonoomia", mis toob kokku erinevad hääled, et rääkida keskkonna ja majanduse valupunktidest.

Näitus koosneb õlimaalidest, fotodest, projektsioonist ja objektidest. Näitusega kaasneb trükis Holger Looduse poolt koostatud visuaalse materjaliga ning kunstniku, kuraatori ja kirjaniku Tanel Randeri tekstiga.

Kohapeal on kaks paari teatribinokleid, millega saab vaadelda ka teoste detaile. Galerii lõi koostöös kunstniku Holger Loodusega audiogiidi (leitav www.kogogallery.ee avalehelt), mis avab teoste tausta ja näituse konteksti ning mida kunstihuvilised enda telefonist kuulata saavad.

Näituseruum on valgustatud ööpäevaringselt kolmapäevast pühapäevani.