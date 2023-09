Holger Loodus avas Vaal galeriis isikunäituse "Hõbekuul / õhtusöök neljale"

Vaal galeriis on avatud Holger Looduse isikunäitus "Hõbekuul / õhtusöök neljale". Näitus jutustab paralleelselt kaht lugu, kus küsitakse küsimusi, mis on ammu hingel pakitsenud.

"Hõbekuul" on video-essee kosmosesse eksinud püssikuulist, millesse on teadmata põhjusel asunud elama üks omapärane tegelane. "Õhtusöök neljale" võõrustab aga kaht kauget külalist, kes teavad vastuseid kõigile meie põhiküsimustele.

"Selgub, et kõik vastused on olemas, aga me ei mõista neid. Kuskilt jääb nagu puudu, aga meile antakse vihjeid. Millised need vihjed võiksid olla, olen püüdnud siin vormistada," avaldas Loodus näituse tausta.

Kunstniku sõnul võivad näitusel olevad vihjed abstraktsed olla, mistõttu ei pruugi need midagi tähendada. "Aga kui need ära tekitavad kuskil väike mõtteaehla, igal inimesel väga erineva, on see asi oma eesmärgi täitnud," sõnas ta.

Näitusel tegid kaasa Sander Põldsaar, Katrin Enni ja Aaron Adam Bluds.

"Hõbekuul / õhtusöök neljale" on Vaal galeriis avatud 7. oktoobrini.