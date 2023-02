Andra Orni näitusesoovitused: Holger Loodusest ja Nan Goldinist tossudeni

Holger Looduse isikunäitus "18 kevadist hetke"

Avatud Kai kunstikeskuses kuni 23. aprillini

"Kumus avatud teamLabi näitust on meedias korduvalt esile toodud, aga mina soovitaksin minna vaatama meie oma Holger Loodust," sõnas Andra Orn ja lisas, et sinna näitusele võib vabalt minna ka mediteerima.

Orni sõnul ongi praegusel hetkel näitusesaalide võtmesõna just interaktiivsus. "Ta kaasab vaataja ruumikogemusena," mainis ta ja tõi välja, et samuti otsitakse meditatiivset ruumi. "Müra on ümberringi ning kunstnikud otsivad võimalust, kuidas sellest veidi eemalduda."

Kadri Toomi, Külli Suitso, Kalli Kalde, Tuuli Puhveli ja Anne Rudanovski grupinäitus "Salaaed"

Avatud Tartu kunstimajas kuni 19. veebruarini

"Kalli Kalde ütles, et koroona-aastatel on nii palju üksinda tööd tehtud, mistõttu on tore koos midagi luua," selgitas Orn ja lisas, et näituse pealkiri "Salaaed" viitab ka sisemisele ruumile. "Need tööd pakuvad ka rahu ja kindlustunnet."

"Üritasin valida selliseid näituseid, mida pole nii palju meedias kajastatud, aga mis sobiksid ka laiemale publikule, sest kunstigurmaanid leiavad oma asjad ise üles," rõhutas ta.

Tossunäitus "Sneakers: Eco x Ego"

Avatud Pauls Stradiņši meditsiiniajaloo muuseumis kuni 17. aprillini

"Kõiki Põhjamaade ja Baltikumi näituseid me ise vaatama ei jõua, aga seda näitust soovitas meile Maris Vitols, kelle kollektsiooni väljapanek "Mäluarheoloogiad" on praegu ka Kumus," sõnas ta ja lisas, et näituse kuraator Kaspars Vanags, kellel on tema sõnul alati väga huvitavad temaatikad.

"Toss on ka staatuse sümbol, mis ütleb meie kohta väga palju ning näitusele on pikitud kaasaegse kunsti vorme, aga ka fetišid ja erinevad temaatikad sisse toodud," sõnas Orn ja lisas, et näitus selgitabki, mida tähendab tänasel päeval kaasaegne kunst.

Tema arvates on näitus ka väga huvitavalt üles ehitatud. "See pakub kõigile midagi, mõnus vahepala."

Hans Op de Beecki näitus "The Quiet Parade"

Avatud Amos Rexis kuni 26. veebruarini

Andra Orn tõi välja, et kuigi näitusel "The Quiet Parade" saab näha traditsioonilist skulptuuri, siis on see maailm väga poeetiline. "Kunstnik on ka öelnud, et kui ta oleks värvinud kõik välja, siis oleks tegu Madame Tussaud' vahakujudega, aga ta pigem elimineerib kõik ebavajaliku, et varjatud küljed räägiksid enda eest."

"Väga ilus ja poeetiline maailm, mida soovitaksid perega vaatama minna," mainis ta ja tõi välja, et Helsingi on kunstinäituste külastamiseks suurepärane sihtkoht, kuna kõik olulisemad kohad on täpselt kesklinnas. "500 meetri kaugusel on Kiasma, HAM ja siis see sama Amos Rex, mis on suunatud just interaktiivsetele näitustele."

Nan Goldini näitus "This Will Not End Well"

Avatud Stockholmi kaasaegse kunsti muuseumis 26. veebruarini

"Nan Goldin on suurepärane fotograaf, kes toob meieni retrospektiivi, mis annab väga hea ülevaate kunstniku loomingust, kui teatud töid ollakse ka varem nähtud, siis just retrospektiivi vahendusel jõuab kunstniku tunnetuse vaatajani kõige paremini," rõhutas ta.

"See 1980. aastate New York ja boheemlaslikud väljavõtted, ta on ühest küljest küll väga tume ja tõstatab teemasid, mis on meie ühiskonna valupunktid, aga teisalt on ta kaameravaade väga sõbralik, sa ei eemaldu ega distantseeru," kinnitas ta ja lisas, et Goldini loomingus on alati mingi helguskiir. "See ei tekita masendust, vaid seal on mõnus eneseiroonia ja elurõõm sees."