Andra Orni näitusesoovitused: tehisintellektidest Jüri Kaseni

Rahvusvaheline näitus "Pea ees!"

Avatud Tallinna Kunstihoone Lasnamäe paviljonis 30. aprillini

"Seda näitust tasub minna niimoodi vaatama, et on aega, muidu jääb see natukene kaugeks," sõnas Orn ja rõhutas, et kindlasti tuleb lugeda ka tekste, sest muidu jäävad asjad arusaamatuks.

Orn selgitas, et "Pea ees!" käsitleb virtuaalmaailma kunstis. "See on üsna sünge. Kuigi leiab ka humoorikamaid teoseid, mis vaatavad süngetele probleemidele otsa."

Valdek Lauri näitus "Süvasuik 1.5"

Avatud Artdepoo galeriis 12. märtsini

ka Valdek Lauri näitus "Süvasuik 1.5" räägib tehisintellektidest ja kunstist, kuid Orni sõnul on see näitus lihtsamini tabatav.

"Tehisintellekti loodud kunst on praegu väga populaarne ja mitte ainult Eestis, vaid üle kogu maailma," nentis Orn.

"Kunstnik uurib põhilisi loomismüüte ja stereotüüpe: milline stereotüüpne vaatamine on meil läbi nende samade piltide tekkinud? Minu meelest on see väga huvitav lähenemine ja ta selgitab palju lihtsamini ära selle tehisintellekti funktsiooni."

Andres Serrano näitus "Kurikuulsad"

Avatud Fotografiska Tallinnas 14. maini

Fotografiskas väljas olev Andres Serrano fookuses on rassism. Orn selgitas, et Ameerikast pärit fotograaf avastas, et müügikeskkonnas Ebay müüakse endiselt väga palju 19. sajandile omaseid rassiviha rõhutavaid tooteid. Ta hakkas neid tooteid kokku ostma ja üles pildistama ning sellest see näitus koosnebki.

Orni sõnul pani Serrano näitus mõtlema sellele, et ka Eestis müüakse erinevates ostukeskkondades Nõukogude sümboolikaga tooteid. "Sellised näitused võiksidki meie enda probleemide juurde paralleele tõmmata," märkis ta.

Jüri Kase näitus "Laammaal"

Avatud Vaal galeriis 11. märtsini

"Minu meelest oli see näitus selline mõnus hüpe tehisintellektide maailmast sellisesse musta auku," tõdes Orn.

Orni sõnas, et kuigi Kase värvigammad on aastate jooksul muutnud, on need siiski hästi äratuntavad. Samuti on erilised Kase ruumiobjektid.

"Seda näitust tasub juba selleks vaatama minna, et ennast kunstiajalooga kurssi viia. Jüri Kask on kindlasti inimene, kes seal tugevalt sees on," sõnas ta.

Krõõt Kukkuri näitus "Risomaniakk"

Avatu Telliskivi loomelinnaku galeriis 20. märtsini

Orn selgitas, et kuigi Kukkuri teosed on valdavalt humoorikad, on selle huumori taga tegelikult väga tõsine ja sügav mõte ka olemas. "See on selline näitus, millega igaüks samastub või midagi leiab."

Samuti on tema sõnul eriline värvigamma, mida Kukkur kasutab. "Ta on küll üsna noor, aga tema illustratsioone oleme kindlasti kõik näinud," märkis Orn.