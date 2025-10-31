X!

Maalikunstnik Jüri Kask avas Tartu Kunstimuuseumis isikunäituse "Silmapilk"

Kunst
Foto: Jüri Kask
Kunst

1. novembrist on Tartu Kunstimuuseumis avatud Jüri Kase isikunäitus "Silmapilk". Näitus annab läbilõike Kase loomingust läbi kümnendite, alustades kooliaegsetest joonistustest kuni hilisemate abstraktsemate teosteni.

Kronoloogiliselt võiks öelda, et näitus saab alguse Jüri Kase kunstikooli õpingute ajast 1965. aastal. Tol ajal oli muuseumi viltune maja ühiselamu, kus ka Kask õpingute ajal elas. Mitmed algusaja teosed on loodud samade seinte vahel. Näitus on läbi kahe korruse ja kui algusaeg jääb kunstimuuseumi teisele korrusele, siis kaasaegsem ja paljuski seni presenteerimata teosed on leidnud koha kolmandal korrusel. Kask ise peab oluliseks ruumi ja piiriga mängimist, mida on ka näituse tegemisel esile toodud.

"Tahtsin peaaegu igast perioodist ja laadist teatud esindust, just kõrvutuse mõttes või niimoodi, et üks töö selgitab teist. Või üks töö avab teist. Siin ongi töid 1970. aastate algusest, 1980. ja 1990. aastate keskpaigast. See on täiesti eri võttestik, aga ühe ja sama suunaga. Ruumi tunnetus peab olema täiesti minu oma või tähendab see, mida mina vaimusilmas olen näinud, ma püüan seda vormida, aga see vormi otsimine on ju puhas risk," ütles maalikunstnik Jüri Kask.

Kuraatori sõnul oli Kasel näitust koostades väga selge visioon, kuidas näitus välja peab nägema.

"Mida me Kase puhul näeme, ongi järjest abstraktsemaks minemine. Kui algselt on rohkem figuratiivne kunst, on erinevaid urbanistlikke teemasid, äratuntavaid motiive, siis oma aja ja loomingu kulgemisega on Kask jõudnud suurema üldistuse ja sünteesini, mis on kohati tasapinnaline ja hästi kindlajooneline. Me ei leia siit väga suuri värvide segunemisi ja see ongi süntees, kuhu Kask on oma loominguga jõudnud. Need värvid on suurepärased praegusesse kaamosesse, nende värvidega saab siit kindlasti elamuse ka see, kes võib olla kunstiajalugu süvitsi ei tunne," ütles näituse kuraator Brita Karin Arnover.

"Silmapilk" jääb Tartu Kunstimuuseumis vaadata 26. aprillini.

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

