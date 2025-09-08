Sügishooaja esimene Tartu kunstinädal võtab fookusesse Tartu Kunstimuuseumi

Iga kuu teisel nädalal toimuv Tartu kunstinädal võtab septembris fookusesse Tartu Kunstimuuseumi, kes tutvustab oma asutuse tegemisi, töötajaid ja ajalugu.

Tartu Kunstimuuseumi näitusemaja asub Tartu südalinnas, Raekoja platsi silmatorkavamas hoones Viltuses majas, mille kalle on 5,8-kraadi, ületades isegi Pisa torni kaldenurga. Näitused toimuvad Raekoja plats 18 majas juba alates 1988. aastast.

Tartmusis on avatud veel viimaseid nädalaid, 28. septembrini neli eriilmelist näitust. Esimesel korrusel saab heita pilgu Karin Lutsu päevikutele ja reisielamustele väljapanekul "Karin Luts. Pildid reisidelt", kus on eksponeeritud hulgaliselt kunstniku varem nägemata akvarelle ja joonistusi.

Teisel korrusel saab avastada Eesti kaasaegse skulptuuri klassiku Terje Ojaveri isikunäitust "Ussipulm", kus on eksponeeritud verivärskeid teoseid kõrvuti valikuga varasemast loomingust. Kolmandal korrusel viib näitus "Kohalik ilu. Tallinna Juveelitehas" minevikulisele rännakule, tuues fookusesse tehase loomingulise pärandi 50-ndate algusest kuni 90-ndate aastate keskpaigani.

Projektiruumis saab näha Viktoria Berezina isikunäitust "Mürast moodustuv nägu", mis kuulub noori Tartu kunstnikke esile toovasse näitusesarja.

Kunstinädala raames toimub neljapäeval surmauurija Karl Käsnapuu loeng ning vanavanemate päeval ootab muuseum lapsi koos (vana)vanematega ehete valmistamise töötuppa, mida viib läbi ehtekunstnik Maarja Niinemägi. Lisaks Tartu Kunstimuuseumi näitustele ja seal toimuvatele üritusele on võimalik osa võtta ka näiteks Tartu Kunstimaja laste kunstipäevast ja külastada näituseid teistes kunstigaleriides.

Kunstinädala programmiga saab tutvuda siin.