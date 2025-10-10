X!

Galerii: teatritudengid toovad Tartu Uues Teatris lavale loo Ülo Soosterist

Teater
Lavastuse
Vaata galeriid
15 pilti
Teater

25. oktoobril esietendub Tartu Uue Teatri väikeses saalis Ivar Põllu lavastatud "Soosteri koolkond". Lavastuses astuvad üle Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia etenduskunstide 16. lennu näitleja- ja lavastajaõppe tudengid.

"Soosteri koolkond" pole eluloolavastus ega kunstidokumentaal, vaid mänguline sissevaade, äratades ellu kuivad faktid ja teostamata jäänud ideed. 

Lavastus on uurimusliku projekti programmiline jätk, mille esimene osa jõudis publiku ette Kristiina ja Ivar Põllu näitus-installatsioonina "Tundmatud nõukogude sürrealistid" Narva-Jõesuu endises Mereranna puhkekodus kobarlavastuses "Hungerburg2024".

Lavastus valmib Tartu Uue Teatri, TÜ Viljandi kultuuriakadeemia ja Tartu Kunstimuuseumi koostöös. 

Lavale astuvad Heleriin Lasshelery Pikk, Jete Liisa Kiik, Margot Lehtsalu, Polina Kryuchkova, Saara Kaljujärv, Gregori Johannes Nõmm, Jens-Patrik Rand, Jenss Lootus, Kasper Sebastian Silla, Leonhard Sass Taalmaa, Valeri Baženov.

Autor-lavastaja Ivar Põllu, kunstnik Kristiina Põllu, helilooja Tauno Aints ja valguskunstnik Rene Liivamägi.

Toimetaja: Karmen Rebane

Samal teemal

PÄRNU FILMIFESTIVALI PUBLIKUHÄÄLETUS

kultuuri kodu

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

15:42

Pildid: Kogo galeriis avati Maria Kapajeva isikunäitus

15:29

Jaan Pehk: juubeliaastal tuletasin endale meelde, mis nimi mul passis on

14:49

Uue muusika reede: Florian Wahl, Maria Kallastu, Clicherik ja Mäx, Madonna jt

14:45

Galerii: teatritudengid toovad Tartu Uues Teatris lavale loo Ülo Soosterist

14:08

Martin Öövel ja Krister Kruusmaa: lukku pandud info ei teeni ühiskonda

13:57

Arvustus. La Rochefoucauld on aforismiklassik number üks

13:22

Pea viis aastat töös olnud Tallinna linnateatri uus kompleks avab uksed

11:46

Uku Uusberg: linnateater on üksteist toetava ansambliõhustikuga teater

11:42

Lavastaja Diana Leesalu: uuenenud õuealal saab luua erilist teatrimaagiat

11:08

Elisabet Reinsalu: Laia tänava majja tagasitulek tekitas taas perekonna- ja kodutunnet

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

09.10

Nobeli kirjanduspreemia pälvis László Krasznahorkai Uuendatud

08.10

Märt Avandi lahkub Endla teatrist

09.10

Kaer: Krasznahorkai apokalüptilisus leiab tänases maailmas palju vastukaja

11:08

Elisabet Reinsalu: Laia tänava majja tagasitulek tekitas taas perekonna- ja kodutunnet

10:45

Pikaaegne Linnateatri saaliadministraator Juta Olesk: popkorniga veel saali ei tulda

09.10

Hooaja esimese "Plekktrummi" külaline on Riina Roose

08.10

Sinefiil | Rain Rannu on "Uue rahaga" kasvanud arvestatavaks iseseisvaks filmitegijaks

09.10

Nikolai Triiki kehastav Mähar: ta ei maalinud mitte inimest, vaid inimese olemust

09.10

Tõlkija Siiri Kolka: Krasznahorkai loomingut iseloomustab sisu ja vormi ühtsus

08.10

Kultuuri kodu | Ain Angeri ees on suurte ooperimajade uksed avali

2024 aasta kultuuris

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo