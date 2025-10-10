Galerii: teatritudengid toovad Tartu Uues Teatris lavale loo Ülo Soosterist

25. oktoobril esietendub Tartu Uue Teatri väikeses saalis Ivar Põllu lavastatud "Soosteri koolkond". Lavastuses astuvad üle Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia etenduskunstide 16. lennu näitleja- ja lavastajaõppe tudengid.

"Soosteri koolkond" pole eluloolavastus ega kunstidokumentaal, vaid mänguline sissevaade, äratades ellu kuivad faktid ja teostamata jäänud ideed.

Lavastus on uurimusliku projekti programmiline jätk, mille esimene osa jõudis publiku ette Kristiina ja Ivar Põllu näitus-installatsioonina "Tundmatud nõukogude sürrealistid" Narva-Jõesuu endises Mereranna puhkekodus kobarlavastuses "Hungerburg2024".

Lavastus valmib Tartu Uue Teatri, TÜ Viljandi kultuuriakadeemia ja Tartu Kunstimuuseumi koostöös.

Lavale astuvad Heleriin Lasshelery Pikk, Jete Liisa Kiik, Margot Lehtsalu, Polina Kryuchkova, Saara Kaljujärv, Gregori Johannes Nõmm, Jens-Patrik Rand, Jenss Lootus, Kasper Sebastian Silla, Leonhard Sass Taalmaa, Valeri Baženov.

Autor-lavastaja Ivar Põllu, kunstnik Kristiina Põllu, helilooja Tauno Aints ja valguskunstnik Rene Liivamägi.