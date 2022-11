Galerii: Banksy täitis rusudes Ukraina kunstiga

Kaasaegse kunsti keskkonna NOAR.eu eestvedaja Andra Orni sõnul ei saa tänavakunstile omaselt sajaprotsendilise kindlusega väita, et kõik tööd on Banksy tehtud, kuid kunstnik on ühest tehtud tööst pildi oma sotsiaalmeediasse lisanud ja nende autorlust kinnitanud.

Orni sõnul on anonüümne tänavakunstnik ka varem kriisikolletes kunsti loomas käinud, näiteks leiab kunstniku töid Iisraelist ja Palestiinast. "See piirkond on tema jaoks olnud üks olulisi võtmesõnu," nentis Orn.

Orn selgitas, et Ukrainasse tehtud töid ei saa ei saa nende tausta teadmata tõlgendada. "Teda ei saa pidada ainult tänavakunstnikuks, vaid ta on ka aktivist," märkis ta.

"Need tööd on üks asi, aga teine asi on see, kus need asuvad. See on otsene toetus Ukrainale ja annab võimaluse Ukrainast teise nurga alt rääkida. See on ka väga oluline," rääkis Orn.