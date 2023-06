Galerii: Šotimaal avati Tartu tänavakunstnike näitus

Šotimaal väljapanekut korraldav Stencibility festival soovib näitusega anda tänavakunsti kogukonnale aimdust Tartu tänavakunsti olemusest. Festivalil osalevad ja Aberdeeni linnaruumis joonistavad kunstnikud KAIRO, Stina Leek, GUTFACE ja Edward von Lõngus.

"Kõrvaltvaatajatele võib tunduda ehk ootamatu, et väikesest puust linnast tulevad kunstnikud suurele tänavakunsti festivalile tänavatele joonistama ja näitust avama," rääkis näituse kuraator ja Stencibility üks korraldaja Kadri Lind. "Tartu tänavakunstil on oma isikupära ja väärtus ning meil on veel alles autentne tänavakunsti liikumine. Ka Tartu tänavakunstifestival Stencibility on võtnud enda eesmärgiks esindada algupärast rohujuuretasandi tänavakunsti, mis iseäranis hästi selle aasta NuArti teemaga sobib," ütles Lind.

NuArti festivalil käivad igal aastal tänavatele töid loomas tänavakunstnikud üle maailma. Paralleelselt toimub tänavakunsti konverents, mille fookus on sel aastal "Rewilding" ehk tagasi tänavakunsti metsikute juurte juurde liikumine.

Näitus on Aberdeenis Print Room galeriis avatud kuni 17. juunini. Eelmine aasta avas Stencibility näituse "Hello Mister Police Officer" Berliinis ning tuleval aastal saab rändavat näitust näha Tallinnas.