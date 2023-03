Kunstifestival "Ma ei saa aru" võtab suvel fookusesse helikunsti

9.–10. juunil toimub Telliskivi Loomelinnakus kolmandat korda kunstifestival "Ma ei saa aru". Sel korral on festival fookusesse võtnud helikunsti.

Kahepäevase festivali programmis on kolm fookusteemat erineval moel avavat vestlusringi. Programmi täidavad erinevad töötoad nii eriala professionaalidele kui peredele. Samuti toimuvad helirännakud ning mitmed performance'id Loomelinnaku eri paigus.

"Kui eelmise aasta fookusteema skulptuur oli terminina tuttav ja visuaalselt äratuntav kunstimeedium, siis helikunst võib esmapilgul pisut rohkem küsimusi tekitada. Lahendame neid aga "Ma ei saa arule" omaselt mitmekülgsel ja mängulisel viisil," rääkis festivali peakorraldaja Bianka Soe.

"Festivali ajal arutleme, mis vahe on muusikal ja helikunstil, milline on meie kuulamise kultuur, mis juhtub meiega heli kuuldes ja muuhulgas saab helikunsti kogeda nii heliinstallatsioonide ja -performance'ite ning helide skautimise kaudu."

Kaks festivaliõhtut lõpetab helikunsti suunitlusega muusikaline programm F-hoone Mustas saalis. Festivali esimesele õhtule paneb punkti alternatiivmuusikale suunatud kontsert ning teise õhtu Mustas saalis kureerib Üle Heli festival.

Festivali raames avatakse Telliskivi Loomelinnakus kaks suurt helikunstile pühendatud näitust ning mitmeid väiksemaid väljapanekuid.

Telliskivi Loomelinnaku Rohelises saalis avatakse 10. mail näitus, mille tarbeks loovad seitse Eesti helikunstnikku täiesti uued või osaliselt uued teosed. Näituse kuraator on Aivar Tõnso, näitusel osalevad Eesti helikunstnikud Raul Keller, Katrin Enni, Mari-Liis Rebane, Liisa Hirsch, Taavi Suisalu, Erik Alalooga ja Sten Saarits.

Loomelinnaku B-hoone 60 meetri pikkuses koridoris saab festivali raames aga kogeda tänavusel Veneetsia Biennaalil osalenud Saksa kunstniku Paul Hauptmeieri ja Martin Reckeri heli ja aja seoseid käsitlevat installatsiooni.

Lisaks luuakse festivali eel koostöös Elektron.artiga mitu fookusteemat eri külgedelt avavat taskuhäälingu episoodi.

Kunstifestival "Ma ei saa aru" on erinevate kunstisuundade populariseerimiseks algatatud iga-aastane kunstifestival Telliskivi Loomelinnakus, mille eesmärk on edendada kunsti mõistmise mitmekülgsust. Varasemalt on festival toimunud kahel korral fookusteemadega tänavakunst ja skulptuur.