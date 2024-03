Neljandat korda toimuv kunstifestival "Ma ei saa aru" mõtiskleb sel aastal moekunsti üle

"Moekunst on pidevas dialoogis ühiskonnas toimuvate protsessidega, võimendades selle kultuurimärke ja ajastu vaimu. Festivali raames arutleme muuhulgas surematul teemal – kas mood on kunst ning kas ja miks me rõivamoodi vajame, millised on moega seotud eelarvamused, õppetunnid, generatsioonide ja sugude vahelised lõhed ja palju muud," rääkis festivali peakorraldaja Bianka Soe.

Telliskivi Loomelinnaku Rohelises saalis avatakse üheaegselt festivaliga fookusteemale pühendatud peanäitus "Re_form_aktsioon", mida saab külastada kuni 18. augustini. Näitus toob keskmesse kandja emotsionaalse suhte riideesemega, selle jätkusuutlikkuse aspekte ning tihedat sidet kunstiga.

Näitusel on esindatud 20 noorema põlvkonna kunstniku ja moekunstniku looming nii Eestist kui ka lähiriikidest. Näitusel osalevad Karl Joonas Alamaa, Kadi Adrikorn, Irina Dzhus (UA), Liisa Kanemägi, Annika Kiidron, Andreas Kübar, Elina Laitinen (FI), Hanna Lampinen (FI), Kris Lemsalu, Urmas Lüüs, Mari Masso, Cärol Ott, Kärolin Raadik, Karl-Christoph Rebane, Jaanus Samma, Lisette Sivard, Sorcerer, Kirke Talu, Marta Vaarik, Ron Verlin, Tauri Västrik. Näituse kuraatorid on Marion Laev ja Bianka Soe.

Lisaks avatakse festivali raames mitu väiksemat näitust, toimuvad neli moekunsti telgitaguseid avavat vestlusringi, külaskäigud moekunstnike ja disainerite ateljeedesse ning töötoad nii väikestele kui suurtele. Samuti toimuvad mitmed performance'id ning erituurid.

Festival "Ma ei saa aru" tutvustab igal aastal erinevat kunstisuunda, varem on fookuses olnud tänavakunst, skulptuur ja helikunst.