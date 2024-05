Galerii: Krulli kvartalis avati Tartu tänavakunsti näitus

Vanas lagunenud valvurihoones tilgub laest vett ja värv koorub seintelt. Nii ongi tänavakunst seal justkui omas elemendis – seal pole valgete seintega sätitud galeriipinda, vaid ümber käib räämas elu.

"Mulle meeldib selle hoone juures see, et ei ole väga kindlaid trajektoore pandud paika, me tahamegi, et külastajad käiksid ja avastaksid. Avastaksid ka neid asju, mida kunstnikud ei ole siia teinud ise, vaid on ajaga siia tekkinud – kõik need kooruvad seinad ja kalender, mis on seina peal või seisma jäänud rooste kell. Kõik need asjad on ka näituse osa," tutvustas näituse üks kuraatoritest Sirla.

Kuraatorite sõnul ongi see nii-öelda uitamise näitus, kus üha edasi liikudes peitub nurgatagustes tänavakunsti.

Näitus jutustab loo Tartu kui väikese linna tänavakunsti skeenest. Kuraator Kadri Linnu sõnul peitub Tartu tänavakunsti võlu kambavaimus.

"Kõiki tänavakunstnike ühendab see, et kõik on jäänud vahele või on mõelnud sellele, et mis saab, kui tuleb politsei ja küsib selgitusi. Sellest ka see üldkontseptsioon ja see näituse nimi "Hello Mister Police Officer". Tartus on ka kõigil neid lugusid, et kuidas sa käitud ja end ette valmistad vaimselt," rääkis Lind.

Nii ongi seintel lood sellest, kuidas tänavakunstnikud on politseiga kokku juhtunud ja mida sealjuures mõelnud-tundnud.