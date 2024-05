Pildid: Telliskivis avati moekunsti näitusega festival "Ma ei saa aru"

Rohelises saalis asuv näitus "Re_form_aktsioon" vaatleb läbi isiklike lugude moodi kui rõivaeset, aga ka narratiive kandvat kunstiteost. Näha saab maskotte kurbadele inimestele, sepa kätega tikitud särki, rõivastele kaetud pidulauda, kooreüraskite poolt puretud puukoorest valmistatud krooni, õunapuu tuha ja Sänna saviga glasuuritud portselanlusikatega kaetud kleiti ja palju muud. Näituse kuraatorid on Bianka Soe ja Marion Laev.

Lisaks näitusele "Re_form_aktsioon" saab "Ma ei saa aru" raames näha veel nelja väljapanekut. Konteiner galeriis on avatud grupeeringu Sorcerer installatsioon "Siduvad lõimed". Kuppel galeriis on üleval Andreas Kübara installatsioon "Telk". Mõlemad galeriid on avatud ööpäevaringselt ning asuvad Telliskivi Loomelinnaku õuealal, laste mänguväljaku läheduses. Lisaks toimub ühe rõivaga katse – kolmeks kuuks jääb Rohelise saali ette õue Liisa Kanemägi kudum, mis hakkab ilmastiku ja materjali muutumise koosmõjul uusi vorme võtma.

Festival "Ma ei saa aru" on erinevate kunstisuundade populariseerimiseks algatatud sündmus Telliskivi Loomelinnakus, möödunud kolme festivali fookuses on olnud tänavakunst, skulptuur ja helikunst.

Festival "Ma ei saa aru" toimub 9. kuni 11. maini Telliskivi loomelinnakus. Festivaliga seotud neli näitust jäävad avatuks kuni 18. augustini 2024.