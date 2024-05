Tallinnas alanud kunstifestival "Ei saa aru" keskendub sel korral moekunstile

Loomelinnaku Rohelises saalis avatud peanäitus "Re_form_aktsioon" on Eesti ja Soome noorema põlve kunstnike sissevaade kiiresti muutuvasse moesüsteemi. Teosed on kantud kunstnike isiklikest lugudest, pakkudes välja rõivaste erinevaid tähendusi. Nii võib kehakate olla ka hingehaavade või perevägivalla jälgede peitja.

Festivali peakorraldaja ja näituse kuraator Bianka Soe märkis, et kõik näitusel osalevad kunstnikud on oma aja peeglid.

"Nad on kõik mõjutatud sellest, mis meie ümber toimub, kaasaarvatud keskkonnakriisist, millest on hästi palju räägitud, sõjad," tõi ta paar näidet. "Kõik rõõmud ja mured tulevad kunstniku loomingus esile."

Kübarakunstnik Mari Masso juhib oma kliimakiipidest valmistatud diadeemide ja kroonidega tähelepanu keskkonnakatastroofile, mis tema sõnul inimkonna lõpuks paratamatult musta auku neelab.

"See materjal, mina ristisin selle kliimakiibiks, need on üraskite poolt puretud männipuu koored, ja mina olen nad illu valanud, lakkinud ja värvinud, et katastroofist ka ilusat poolt näidata. Nagu ka teistel on kliimasoojenemine minu murekoht, ürask tungib peale, sest vanad laanemetsad on maha võetud ja üraskite sööjaid pole enam," selgitas Masso.

Liisa Kanemäe teos valmib aga koostöös ilmaga, mis hakkab mõjutama kampsunisse kootud lina ja PVA kiude. "Kui ma midagi loon, siis mulle ei meeldi asju paberil ette joonistada, vaid ma tahaksin, et need sünniks tegemise ja elu käigus, märkis Kanemägi.

Lisaks peanäitusele pakub festival töötube, arutelusid ja väiksemaid väljapanekuid, näiteks on Rohelise saali kohal avatud magentaroosa moeinstallatsiooni kapsel "Mania Grandiosa", kus on seiskunud maailma pikima moeetenduse fanaatiline ja absurdiküllane maailm.

Kunstifestival "Ma ei saa aru" toimub 11. maini.