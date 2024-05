Galerii T73 toob avalikkuse ette Kaido Ole 25 aasta tagused maalid

Kunstikoguja Rene Kuulmann omandas mõni aasta hiljem neli maali kuuesest sarjast. Nüüd otsustas ta maalid koos paari täiendava teosega taas avalikkuse ette tuua uues detsembris avatud galeriis T73.

"Galerii T73 on oma nime saanud aadressi järgi Tartu mnt 73. See avati 16. detsembril eelmine aasta ja tegeleb kunstinäituste korraldamisega, koondab enda alla kunstikogujaid, kunstikogusid, on omamoodi kunstipank. Me ei tutvusta ainult eesti kunsti, vaid tegeleme ka rahvusvaheliste kunstikogudega ja eesmärk on tutvustada ka rahvusvahelist kunsti," tutvustas Kuulmann.

"Mina olen üldse nostalgiline tüüp, minu jaoks võlu ongi see, et ma näen neid teoseid 25 aastat hiljem. Näitus ise oli ka 1999. aastal minu jaoks murranguline, ma olin enne teinud monokroomseid ja plangumaale ja ma sain aru, et see hakkab lõpule jõudma," meenutas Kaido Ole.

"Kui ma lõpuks need ilusad valged lõuendid ette võtsin ja otsustasin, et nüüd tuleb teistsugune, siis ma kaifisingi. Ma mäletan kõige kujutamist, võtsin ette erinevaid objekte ja kujutasin neid äärmiselt realistlikult," rääkis ta.

"Ma arvan, et kui inimene teeb midagi tohutu rõõmu ja naudinguga, siis see rõõm kandub sinna edasi ja tol hetkel tundus, et kandus, kuna autoriteedid kirjutasid ka sellele alla. Aga lõpuks paneb ikkagi aeg kõik paika," sõnas Ole.