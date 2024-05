EKKM-is etendub maineka iiri koreograafi Oona Doherty lavastus "Lootusejaht"

Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseum (EKKM) on osana muuseumi põhiprogrammist alustamas uut performance'i- ja etenduskunstiprogrammi. Avalöögina etendub koostöös Tallinna Kultuurikatlaga näituse "Päästik" raames iiri koreograafi Oona Doherty lavastus "Lootusejaht ja ülestõusmine Laatsaruseks".

2016. aastal loodud ja tänaseni üle maailma tuuritav "Lootusejaht" paigutub füüsilise ja sotsiaalse teatri ning tantsu piirimaile. Lavastus on loodud ühele naisetendajale ning püüab dekonstrueerida enamasti halvustatud, harva sümpaatset Euroopa valge töölisklassi mehe kujundit.

Maskuliinsus, testosteroon, sotsiaalne klass ja kuuluvus, jalka-truudus, religioon ja vägivaldsus – Põhja-Iiri ossi-identiteedi osiseid kehastatakse nüansirikka koreograafiaga, vaheldumisi helluse, nostalgia ja kaastundega. Doherty koreograafia vaatleb sünnijärgse klassi ja soolise kuuluvuse kompleksseid kihte, tuues esile universaalse vajaduse eneseusu ja armastuse järele.

Oona Doherty (1986) on Põhja-Iirimaal tegutsev tantsukunstnik. Doherty teoseid on etendatud üle maailma juba pea kümme aastat. 2017. aastal nimetati ta Irish Times'is kümne iiri olulisema kunstniku hulka. 2021. aastal pälvis ta Hõbe Lõvi auhinna Veneetsia tantsubiennaalil ning käesoleval aastal oli ta Chanel Next Prize'i kümne võitja hulgas oma eesrindliku loomingu eest kaasaegse tantsu valdkonnas.

"Lootusejaht" etendub 13. mail kell 20.00 EKKM-is ja Tallinna Kultuurikatlas. Etendus algab kultuurikilomeetril ning jätkub Katelde saalis.

Etendusele eelneb etenduskunstnik Maria Metsalu performance näitusel esindatud Bárbara Sánches-Kane'i kantava skulptuuriga.